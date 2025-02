Stephen King liebt vergessenen Action-Thriller mit Denzel Washington – bei der Kritik ging er unter

Stephen King ist mit der vorherrschenden Meinung der Kritik oft uneins. So liebt er etwa einen Thriller-Flop, in dem Denzel Washington eine U-Bahn vor Terroristen befreien muss.

Stephen King liebt Thriller: "Denzel Washington ist großartig"

In einer Liste der seiner liebsten Filme 2009, die bei Entertainment Weekly erschien, erklärt er:

Der klarste und spannendste Film von Regisseur Tony Scott. Denzel Washington ist großartig in der Rolle, die zuvor Walter Matthau gespielt hat. Aber den meisten Spaß macht John Travolta in seiner absoluten Vollgas-Rolle als Bösewicht Ryder. Der Film lässt selbst Public Enemies alt aussehen.

Die Entführung der U-Bahn Pelham 123 ist die insgesamt dritte Verfilmung eines Romans von John Godey, der unter dem Titel Abfahrt Pelham 1 Uhr 23 in Deutschland erschienen ist. Die Geschichte dreht sich um die Entführung einer U-Bahn in New York durch mehrere Unbekannte, die einen Millionenbetrag an Lösegeld fordern. Sie verhandeln mit dem Fahrdienstleiter Garber (im Film von 2009 gespielt von Denzel Washington). Als die Übergabe des Geldes sich verzögert, steht das Leben der Geiseln auf Messers Schneide.

Schaut euch hier den Trailer zu Die Entführung der U-Bahn Pelham 123 von 2009 an:

Die Entführung der U-Bahn Pelham 123 - Trailer (Deutsch)

Die dritte Verfilmung von Godeys Vorlage fand 2009 nur wenig Begeisterung. An den Kinokassen spielte er laut The Numbers nur 150 Millionen Dollar ein, was bei einem Budget von 110 Millionen viel zu wenig ist.

Da tut es gut zu hören, dass zumindest King sich als Fan des Films bekennt. Für manche mag sein Geschmack etwas schräg sein. Aber bei einem Leben voller Bestseller kann man nicht behaupten, er wisse nicht, was gut sei.

