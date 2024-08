Stephen King und Harlan Coben feiern die Vorlage: House of the Dragon-Star Matt Smith stößt zu Caught Stealing von Darren Aronofsky

Matt Smith wird vor House of the Dragon Staffel 3 mit Darren Aronofsky drehen. Was über die Thriller-Adaption Caught Stealing bekannt ist, erfahrt ihr hier.

Bis Matt Smith sich das nächste Mal auf seinen Seriendrachen Caraxes schwingt, wird wohl noch einige Zeit ins Land streichen. Der Targaryen-Star aus House of the Dragon hat vorher diverse Film- und Serienprojekte, die seine Agenda füllen. Eines davon ist jetzt neu dazu gekommen. Der Daemon-Darsteller übernimmt eine Rolle im neuen Film von Kultregisseur Darren Aronofsky (The Whale) und das als Teil eines zunehmend beeindruckenden Casts, angeführt von Dune 2-Bösewicht Austin Butler.

Matt Smith, Liev Schreiber und mehr im Cast von Caught Stealing

Matt Smith stößt gemeinsam mit einem anderen Serien-Star zur Besetzung von Caught Stealing, wie Deadline meldet. Liev Schreiber (Ray Donovan) gehört jetzt ebenso zum Cast, wenn auch über beider Rollen noch Stillschweigen gewahrt wird.

Smith und Schreiber ergänzen die Besetzungsliste um Austin Butler, Zoë Kravitz (The Batman) und Oscarpreisträgerin Regina King (Watchmen). Gedreht wird laut World of Reel angeblich im September, eine offizielle Bestätigung von den Stars oder Sony gibt es dazu aber noch nicht.

Die Vorlage des Aronofsky-Thrillers wurde von Stephen King und Harlan Coben gefeiert

Caught Stealing basiert auf dem gleichnamigen Roman, der in Deutschland 2004 als Der Prügelknabe erschien. Es ist der Auftakt der Hank Thompson-Trilogie. Austin Butler wird den Antihelden spielen, einen ausgebrannten Baseballspieler, der "unwissentlich in einen wilden Überlebenskampf in der kriminellen Unterwelt von New York in den 90er Jahren verwickelt" wird. Vorlagen-Autor Charlie Huston verfasst auch das Drehbuch.

Der Roman erhielt einiges an Lob von Kolleg:innen, darunter Stephen King, der bei der New York Times zusammenfasste:

Großartige Spannung und New-York-Atmosphäre, rasantes Tempo, brillante Dialoge.

Kollege Harlan Coben wird im Klappentext zitiert mit: "Brutal, viszeral, gewalttätig, kantig und brillant."

Caught Stealing hat noch keinen Starttermin. Sollte wirklich im September gedreht werden, könnte der Film nächstes Jahr anlaufen.