Steven Spielberg hat ekelerregende Szene aus einem der besten Filme aller Zeiten geschnitten: "Viel schrecklicher als alles andere"

In einem neuen Artikel hat Steven Spielberg viele Details zur Entstehung seines Meisterwerks Der weiße Hai verraten. Dazu zählt auch eine besonders harte Szene, die der Regisseur entfernen ließ.

Mit seinem Tierhorror-Thriller Der weiße Hai schuf Steven Spielberg einen der besten Filme aller Zeiten. Der Blockbuster über ein besonders aggressives und tödliches Meeres-Exemplar veränderte unsere Sicht auf Haie für immer.

In einem neuen Artikel sprach Spielberg über die Entstehung des Films in den 70ern. Zu den Anekdoten der extrem turbulenten Produktion gehört auch eine geschnittene Szene, die dem Regisseur viel zu heftig war. Für die finale Version wurde sie abgeschwächt.

Steven Spielberg ließ Szene mit Blut kotzendem Opfer aus Der Weiße Hai entfernen

Im Vanity Fair -Interview sprach Spielberg über eine Szene aus Der weiße Hai, in der es ein Todesopfer des Meeresbewohners gibt. Im Original war der Moment viel härter, doch der Regisseur ließ ihn schließlich stark verändern:

Ich habe die Szene herausgeschnitten, weil sie zu blutig und schrecklich war. Stuntman Teddy Grossman spielte das Opfer – und Teddy ist übrigens ein sehr lustiger Kerl –, aber ursprünglich ritt er im Maul des Hais wie eine Jungfrau auf einem Schiff, dem Kind im Wasser entgegen und kotzte Blut. Das war viel schrecklicher als alles andere, was im ersten Drittel des Films kam, also habe ich es herausgenommen.

Steven Spielberg bereut eine Sache an Der Weiße Hai bis heute

Im BBC-Podcast Desert Island Discs erklärte der Regisseur, dass er die Dezimierung der Hai-Population bis zu diesem Tag bereut. Spielbergs Klassiker prägte ein bestimmtes Bild der Tiere, die sie weitaus angriffslustiger und gefährlicher machten als Haie in der Realität überwiegend sind.

Nach dem Erscheinen des Films kam es zur großen Jagd auf Haie an der Ostküste der USA. Das sorgte dafür, dass die Anzahl an Haien in den dortigen Gewässern massiv abnahm. Ob alleine Der weiße Hai dafür verantwortlich ist, lässt sich nicht eindeutig belegen.

