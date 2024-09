Steven Spielbergs nächster Film geht um Limonaden (!) in den 80ern: Eine Comedy-Legende soll ihn zum Meisterwerk machen

Filmemacher Steven Spielberg hat nicht nur einen neuen UFO-Streifen in der Pipeline. Mit einem weiteren Regisseur will er den Limo-Krieg zwischen Cola und Pepsi auf die Leinwand bringen.

Regielegende Steven Spielberg ist nicht nur mit Inszenierungen beschäftigt. Manchmal produziert er auch nur ein Projekt, das ihn anspricht und überlässt einem Kollegen die Inszenierung. So nun auch im Fall von Cola Wars, das er einem Comedy-Spezialisten in die Hände gibt.

Damit springen die beiden Filmemacher auf den aktuellen Trend der Markenfilme auf, die es in den letzten Jahren etwa über Turnschuhe (Air - Der große Wurf), Mobiltelefon (BlackBerry - Klick einer Generation) und Frühstückszerealien (Unfrosted) gegeben hat.

Steven Spielbergs Limo-Krieg Cola vs. Pepsi kommt auf die große Leinwand

Comedy-Experte Judd Apatow (Freaks and Geeks, Love) wird laut Deadline die Regie bei Cola Wars übernehmen, das sich bei Sony in Entwicklung befindet. Dabei soll es um das ungeschlagene Limo-Imperium von Coca Cola gehen, das Mitte der 80er Jahre vom Underdog-Konkurrenten Pepsi herausgefordert wurde. Wie unerbittlich das war? Popstar Michael Jackson stand während eines Reklamedrehs in Flammen und die Einführung der verhassten New Coke hätte beinahe zu Massenunruhen geführt.

Spielbergs Produktionsfirma Amblin Entertainment erwarb das Limonadenkrieg-Projekt im letzten Jahr für eine Million US-Dollar und setzte sich dabei gegen mehrere Mitbietende durch. Jason Shuman (Acapulco) und Ben Queen (Powerless) sitzen am Drehbuch. Weitere Infos, wie etwa ein Starttermin, sind bisher nicht bekannt.

Welchen Film dreht Spielberg als Nächstes selbst als Regisseur?

Für seinen nächsten Regiestreich kehrt Steven Spielberg zurück zu einem seiner Lieblingsthemen: Science-Fiction. Geplant ist ein UFO-Film mit dem Arbeitstitel The Dish, für den bereits Emily Blunt und Josh O'Connor verpflichtet wurden. Universal rechnet im Mai 2026 mit dem Film.

