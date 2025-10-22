Stirb Langsam in der U-Bahn: Eine der besten Action-Thriller-Serien der letzten Jahre geht in 3 Monaten weiter

Vor zwei Jahren startete die fesselnde Action-Thriller-Serie Hijack mit Idris Elba in der Hauptrolle. Der Teaser-Trailer zur Staffel 2 sorgt vor allem mit einem Detail für Neugier.

Als James Bond werden wir Idris Elba wohl niemals auf der großen Leinwand sehen. Dass der britische Schauspieler mühelos den legendären Doppelnullagenten spielen könnte, hat er dafür umso öfter bewiesen, etwa in dem Action-Thriller Hijack, der vor zwei Jahren bei Apple TV+ seine Premiere feierte. Nun kündigt sich Staffel 2 an.

Erneut findet sich der von Elba gespielte Sam Nelson als der richtige Mann am falschen Ort ein, was ihn tatsächlich mehr in die Nähe von John McClane aus den Stirb langsam-Filmen als James Bond rückt. War es in Staffel 1 ein Flugzeug, das entführt wurde, bekommt es Nelson in Staffel 2 mit einer U-Bahn-Extremsituation zu tun.

Teaser-Trailer zu Hijack Staffel 2: Geiselnahme in Berliner U-Bahn mit Idris Elba als John McClane

Besonders spannend: Die Handlung der Fortsetzung ist dieses Mal in Berlin angesiedelt. Bereits im Teaser-Trailer fahren die vertrauten gelben U-Bahnen durchs Bild und es gibt sogar in der englischen Version ein leicht gebrochenes "Einsteigen bitte" zu vernehmen. Schon bald soll es hier zu einer Geiselnahme im Untergrund kommen.

Wie Verhandlungsführer Sam Nelson die Sache dieses Mal geregelt bekommen, will der Teaser-Trailer noch nicht verraten. Das Setting und die Prämisse klingen auf alle Fälle sehr vielversprechend. Dass eine Geiselnahme in einer U-Bahn extrem nervenaufreibend sein kann, haben etwa die drei Pelham-Verfilmungen bewiesen:

Darüber hinaus dürfen wir gespannt sein, wie sich die 2. Staffel von Hijack in die Reihe von in Berlin verorteten Action-Thrillern einordnet. In Erinnerung kommen etwa Die Bourne Verschwörung, Wer ist Hanna? und Hitman: Agent 47, ganz zu schweigen von Unknown Identity, in dem Liam Neeson mit einem Taxi von der Oberbaumbrücke stürzt – die ist auch gleich am Anfang des Teaser-Trailers zur Hijack-Fortsetzung zu sehen.

Wann startet Hijack Staffel 2 bei Apple TV+?

Die 2. Staffel von Hijack feiert am 14. Januar 2026 ihre Premiere bei Apple TV+. Zum Auftakt gibt es zwei Episoden. Die verbleibenden sechs Kapitel werden danach im Wochentakt bei dem Streamer veröffentlicht. George Kay und Jim Field Smith, die Hijack kreiert haben, kehren als kreative Köpfe des Action-Thrillers zurück.

Im Cast dürfen wir uns neben Idris Elba auf ein Wiedersehen mit Christine Adams, Max Beesley und Archie Panjabi freuen. Neu dabei sind u.a. Christian Näthe (Ballon), Clare-Hope Ashitey (Seven Seconds), Lisa Vicari (Dark), Karima McAdams (Dune: Prophecy) und Christiane Paul (Counterpart) und Toby Jones (Indiana Jones 5).

