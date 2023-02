"Story, die auf einen Bierdeckel passt": Amazon verlängert Mystery-Serie trotz schlechter Bewertungen

Schlecht bewertet, aber unterhaltsam genug für eine 2. Staffel: Die Mystery-Serie The Rig wird von Amazon um eine 2. Staffel verlängert. Drei verbliebene Game of Thrones-Stars müssen sich erneut mit den Killer-Sporen herumschlagen.

Game of Thrones-Stars und Killer-Sporen? Das klingt verdächtig nach The Last of Us. Allerdings hat Amazon seine eigene Apokalypse produziert. In The Rig - Angriff aus der Tiefe treten gleich vier Game of Thrones-Stars als Bohrinsel-Besatzung gegen mikroskopische Killer an.



Jetzt verlängert Amazon die britische Mystery-Serie The Rig um eine 2. Staffel, berichtet das Branchen-Magazin Deadline exklusiv.

Amazon verlängert The Rig trotz schlechter Wertungen: "ZITAT"

Die gesamte 1. Staffel von The Rig spielt fast ausschließlich auf einer schottischen Bohrinsel. Als die Besatzung von einem mysteriösen Nebel eingehüllt wird, verlieren sie Kontakt zur Küste und unerklärliche Ereignisse hetzen die Crew gegeneinander auf.

The Rig beginnt vielversprechend als Katastrophen-Serie. Die ersten beiden der insgesamt sechs Episoden sind gruselig und dicht erzählt. Das erklärt sicherlich auch den erstaunlich hohen Kritikenwert von 69 bei Metacritic .

Die Wertungen der Zuschauer:innen sprechen auf allen großen Plattformen nämlich eine ganz andere Sprache. Bei Amazon selbst wird meist sehr nachsichtig bewertet und eine 3,2 von 5 für The Rig ist für den Streaming-Dienst ernüchternd. Auch bei der IMDb (5,8 von 10) und bei Moviepilot (4,6 von 10) ist das Ergebnis nicht gerade einladend.

Amazon Prime Video Emily Hampshire in The Rig

Moviepilot-Mitglied Mil van de Maas kritisiert die langweilige Erzählung:



Teils sehr gute darstellerische Leistungen gehen Hand in Hand mit einer Geschichte, die unspannender nicht erzählt sein könnte.

Michael1918 wünscht sich besser angelegtes Budget:



Hat mich Enttäuscht! Von der Thematik durchaus gut, leider schlecht umgesetzt. (...) Wenn das Drehbuch stärker gewesen wäre, in die Ausstattung etwas mehr investiert worden wäre, wäre allerdings deutlich mehr möglich gewesen.

Moviepilot-Mitglied cherubium hat es nach der 3. Folge nicht mehr ausgehalten:



Eine Story, die auf einen Bierdeckel passt, muss für eine ganze Staffel aufgeblasen werden. Es geht absolut nichts voran. Nur komplett nutzloses Gelaber um irgendwie die Zeit voll zu bringen. Abbruch nach Folge drei.

Irgendwie hat The Rig es trotzdem geschafft, genug Leute bei der Stange zu halten, um verlängert zu werden. Es hat sicherlich geholfen, dass die 1. Staffel nur sechs Episoden umfasst.

In Staffel 2 von The Rig kehren die Stars aus Game of Thrones und Schitt's Creek zurück

Sicherlich haben nicht nur die guten Kritiken der ersten beiden Episoden, sondern auch die großen Namen viele Leute angelockt. Es ist immerhin die neue Serie von Schitt's Creek-Liebling Emily Hampshire. Zudem versammeln sich in Staffel 1 gleich vier Game of Thrones-Stars:

Iain Glen als Bohrinsel-Chef (in Game of Thrones: Jorah Mormont)



Owen Teale als sein größter Kritiker (in Game of Thrones: Ser Allisar Thorn)



Emun Elliott als Crew-Mitglied (in Game of Thrones: Marillion)



Mark Addy als Firmen-Angestellter (in Game of Thrones: Robert Baratheon)

Showrunner Elle MacPherson versichert, dass der exzellente Cast auch in Staffel 2 mit dabei sein wird. Nicht alle Figuren haben die 1. Staffel überlebt, aber die großen Namen bleiben in der Serie. MacPherson will die Charaktere und die Mythologie hinter den Killer-Sporen noch weiter erforschen.



Die 1. Staffel endete mit einem gewaltigen Cliffhanger. Es dürfte uns eine komplett andere 2. Staffel erwarten. Hoffentlich ohne endloses Katz-und-Maus-Spiel mit Sporen-Menschen und dafür mehr von dem versprochenen Tiefgang.

