Stranger Things-Star Noah Schnapp outet sich auf TikTok: "Ich bin Will ähnlicher, als ich dachte"

In der erfolgreichen Netflix-Serie Stranger Things spielt Noah Schnapp den schwulen Will Byers. Jetzt hat sich der Schauspieler auf TikTok geoutet.

In der vierten Staffel von Stranger Things haben wir erfahren, dass der junge Will Byers schwul ist. Lange Zeit hat er das verheimlicht. In den jüngsten Episoden der Sci-Fi-Mystery-Serie aus dem Hause Netflix wird seine sexuelle Orientierung jedoch thematisiert. Nicht zuletzt ist Will in seinen besten Freund, Mike Wheeler, verliebt.

Nach seiner Stranger Things-Figur: Will Byers-Schauspieler Noah Schnapp outet sich als schwul

Nun hat sich auch Noah Schnapp geoutet. Der inzwischen 18-jährige Schauspieler, der seit Beginn der Serie zum Cast gehört, teilte gestern der Welt mit, dass er schwul ist. Auf TikTok postet er ein kurzes Video und berichtet von seiner Erfahrung.

Als ich meinen Freunden und meiner Familie endlich gesagt habe, dass ich schwul bin, nachdem ich mich 18 Jahre lang davor gefürchtet habe, war alles, was sie gesagt haben: 'Wir wissen es.'

Zudem kommentiert er sein Outing in Hinblick auf seine große Stranger Things-Rolle.

Ich schätze, ich bin Will ähnlicher, als ich dachte.

Nachfolgend könnt ihr euch Schnapps TikTok anschauen.

Schnapp ist ebenfalls Teil der fünften und letzten Staffel von Stranger Things, die sich aktuell in Produktion befindet. Wann die letzten Folgen des Netflix-Hits veröffentlicht werden, ist noch nicht klar. Vor 2024 sollten wir allerdings nicht mit dem Start des abschließenden Stranger Things-Kapitels rechnen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

