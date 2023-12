Streaming-Chaos von The Rookie geklärt: Bei Netflix seid ihr falsch und verpasst 22 Folgen (darunter sogar die beste!)

Zwei Streaming-Dienste haben ab sofort die 5. Staffel The Rookie im Programm, aber es ist leider schon wieder komplizierter, als ihr denkt.

In Deutschland gibt es The Rookie bei drei verschiedenen Streaming-Diensten. Das große Angebot ist für Fans einerseits eine tolle Sache, sorgt aber auch für Verwirrung. Denn auch wenn die 5. Staffel jetzt bei Disney+ ist, braucht ihr WOW, um sie komplett zu verstehen. Netflix-Fans haben einmal mehr das Nachsehen. Wir erklären das Chaos.

The Rookie bei Netflix, Disney+ und Sky: Wo kann ich welche Staffel schauen?

In Deutschland hat WOW die The Rookie-Hoheit. Dort gibt es nicht nur 5 Staffeln, sondern auch das Spin-off, The Rookie: Feds. Disney+ hat mit der 5. Staffel nachgezogen, Netflix hat nur vier im Angebot und damit 22 Folgen weniger als Disney+ und WOW.

Netflix: Staffel 1 bis 4

Staffel 1 bis 4 Disney+ *: Staffel 1 bis 5

*: Staffel 1 bis 5 WOW *: Staffel 1 bis 5 und Staffel 1 von The Rookie: Feds

The Rookie: Feds ist das bisher einzige Spin-off von The Rookie und es wird leider auch bei der einen Staffel bleiben. Der FBI-Ableger mit Niecy Nash wurde nach der 1. Staffel wieder eingestampft.

Staffel 5 zwingt euch, auch das Spin-off zu schauen: Da es in der 5. Staffel The Rookie zu mehreren Crossovern mit dem Spin-off kommt, könnt ihr nur bei WOW in den vollen Genuss kommen und die komplette Handlung verstehen. Dafür müsst ihr Staffel 5 und das Spin-off in einer bestimmten Reihenfolge schauen.

Wann kommt The Rookie Staffel 5 auch zu Netflix?

Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es dazu noch keine offiziellen Aussagen. Die 4. Staffel The Rookie kam am 1. Juli 2023 zu Netflix. Das war über ein Jahr nach US-Ausstrahlung und knapp ein Jahr, nachdem sie bei Disney+ in Deutschland zu Ende gelaufen war.

Wir schätzen: Fans mit Netflix-Abo müssen diesmal nicht ganz so lange warten. Wir rechnen mit einer Netflix-Veröffentlichung der 22 Folgen von Staffel 5 im Sommer 2024.

Staffel 5 hat die bestbewertete The Rookie-Episode bisher

9,1 von 10 Punkten ist das höchste, was eine The Rookie-Folge bei der Bewertungsplattform IMDb bisher erreicht hat. Es gibt nur zwei Episoden der Serie, die auf diese Wertung kommen. Die erste der beliebtesten Folgen befindet sich in Staffel 1 und heißt Greenlight. Darin verhaftet Officer Nolan ein Gang-Mitglied.

Das zweite Folgen-Highlight von The Rookie ist das Finale der 5. Staffel, Under Siege, in der das Team selbst zur Zielscheibe wird. Regie führte übrigens Bill Roe, der bereits ikonische Folgen von Akte X inszenierte und mit Fillion bei Castle zusammenarbeitete. Über Tausend Leute haben dafür abgestimmt.

