Streaming-Tipp für Action-Fans: Der abgefahrenste John Wick-Ersatz, den ihr euch vorstellen könnt

Fans von John Wick und Ballerina sollten eine viel zu unbekannte Filmreihe aus Fernost ins Visier nehmen. Zwei Teile über die jungen Auftragskillerinnen streamen bereits in Deutschland.

Die John Wick-Filme sind konsensmäßig der Hollywood-Goldstandard für handgemachte Haudrauf-Action. Wer es etwas weniger poliert, dafür aber mit mörderisch viel Charme und einer guten Portion Humor mag, wendet sich an zwei junge Auftragsmörderinnen aus Japan, deren seit 2021 laufende Filmreihe von Yugo Sakamoto von Teil zu Teil besser wird.

Vorhang auf für Chisato Sugimoto (Akari Takaishi) und Mahiro Fukugawa (Saori Izawa) aka Baby Assassins, die junge Killer-WG aus Tokio.

Perfekter John Wick-Ersatz: Die Baby Assassins legen sich mit den Yakuza, Killer-Konkurrenz und einander an

Was ist noch schwieriger, als erwachsen zu werden? Adulting im eskalierten Spätkapitalismus, wenn man sich längst als Auftragskillerin etabliert hat, sich per Gig Economy aber trotzdem mit weiteren Jobs über Wasser halten muss. So geht es den Teenagerinnen Chisato und Mahiro, die von ihrer Assassinengilde in eine WG gesteckt wurden und sich nun um zusätzliche Arbeit der legalen Art bemühen müssen. Gleichzeitig haben es im ersten Film ein performativ-feministischer Yakuza-Boss und seine verwöhnte Tochter auf die beiden Gen-Z-Walküren abgesehen.

Low-Budget-Mankos wie CGI-Blut bügeln die Baby Assassins durch spektakuläre Kampfchoreographen von Kensuke Sonomura aus, der sowohl akrobatische Handgreiflichkeiten als auch Gun-Fu fabriziert. Die Hauptattraktion sind aber Takaishi und Izawa als gegensätzliches Killer-Duo, das erst noch zusammenwachsen muss, von Anfang an aber den gleichen lakonischen Slacker-Humor an den Tag legt.

In dieser Chemie zwischen den beiden Stars besteht auch das Geheimrezept, durch das in nur vier Jahren drei Filme und eine TV-Serie produziert wurden. Alle nach wie vor sympathisch mit Kanten, aber von Teil zu Teil ambitionierter.

Baby Assassins 2: So geht es mit Chisato und Mahiro weiter

In Baby Assassins 2 katapultiert eine nicht bezahlte Gym-Mitgliedschaft für Auftragskiller:innen Chisato und Mahiro erneut ins vermaledeite Minus. Neben schlechtbezahlten Jobs müssen sie sich zusätzlich mit den beiden Brüdern Makoto (Tatsuomi Hamada) und Yuri Kamimura (Joey Iwanaga) herumschlagen, die es auf ihre Arbeit abgesehen haben und die Jagd auf sie eröffnen.

Im dritten Teil Baby Assassin: Nice Days reisen die mörderischen Mädchen nach Miyazaki auf der Insel Kyushu, wo ein blutrünstiger Killer namens Kaede Fuyumura (Sosuke Ikematsu) ihnen den Garaus machen will. Auf Rotten Tomatoes haben alle drei Filme 100 Prozent im Tomatometer, auf anderen Seiten wie IMDb ist Teil 3 jedoch mit 7,2 am besten bewertet.

Wo kann man Baby Assassins streamen?

Die ersten beiden Baby Assassins-Filme kann man unter anderem als Leih- und Kauftitel bei Amazon und Co. streamen. Wahlweise im japanischen Original mit Untertiteln oder als deutsche Synchronfassung. Der Amazon-Channel Film Total hat den ersten Film auch in der Flatrate (bei unserem letzten Test allerdings mit asynchronen Untertiteln). Lediglich Teil 3 aka Nice Days und die Serie Baby Assassins Everyday! lassen hierzulande noch auf sich warten.