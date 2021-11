Streit zwischen Dwayne Johnson und Vin Diesel ohne Ende: Sogar im neuen Netflix-Actionfilm tritt er nach

Dwayne Johnson entfacht den Fast & Furious-Zank mit Vin Diesel erneut: Im kommenden Netflix-Blockbuster Red Notice macht er offenbar Witze über ihn.

Der Zank zwischen Dwayne Johnson und Vin Diesel ist eine ständige Achterbahnfahrt. Was mit Johnsons bitterbösen Kommentaren vom Fast & Furious 8-Set begann, endete zuletzt mit reumütigen Worten des Action-Stars. Doch während Diesel beharrlich schweigt, legt Johnson jetzt wieder eine Schippe drauf: Offenbar macht er in seinem neuen Netflix-Blockbuster Red Notice Witze über seinen ehemaligen Fast-Co-Star.

Dwayne Johnson macht sich in Netflix-Kracher über Vin Diesel lustig

So viel ließ er nun bei einem Podcast durchblicken. Den genauen Wortlaut verriet er zwar nicht, blieb aber dennoch hämisch:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Diese Witze reißen einfach nicht ab. Die Vin Diesel-Witze funktionieren beim Publikum halt richtig gut, und das ist immer super. Alle denken immer, diese Witze kommen von mir, aber das tun sie nicht. Ihr wärt überrascht, wie viele Leute mich ansprechen und sagen: "Ich hab noch einen!" Immer ein Spaß.

Red Notice und mehr: Alle neuen Filme und Serien auf Netflix im November

Dwayne Johnsons Zank mit Vin Diesel infiziert seine Filme

Selbst wenn sich Johnson hier also nicht direkt über Diesel lustig macht, sind seine Worte dennoch alles andere als diplomatisch. Immerhin deutet er gerne an, wie viele Leute sich täglich über Vin Diesel lustig machen. Johnson kann den Fehdehandschuh ganz offensichtlich nicht weglegen.

Das zeigte sich bereits in der letzten Streit-Etappe, als Dwayne Johnsons Hähme während einem Jungle Cruise-Interview zu erneut aufflammte. Seine Abneigung scheint sich wie ein Lauffeuer auszubreiten und schafft es nun offenbar sogar in seine Filme.

Red Notice - Trailer 2 (Deutsch) HD

Genau genommen ist es aber nicht der erste Vin Diesel-Witz in einem Film mit Dwayne Johnson: In Fighting with My Family spielt der Action-Star sich selbst und beehrt eine britische Familie mit einem Anruf. Doch statt in Ehrfurcht zu verstummen, kommt auf das "Hey, hier ist Dwayne Johnson!" nur ein ungläubiges "Klar, und ich bin Vin Diesel." Naja. Wenn die Häme schon nicht endet, darf sie wenigstens origineller werden.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Was haltet ihr von Dwayne Johnsons Haltung?