Superhelden-Kracher mit Scarlett Johansson heute erstmals im TV: Er kam nach 11 Jahren Wartezeit und dann löste er einen riesigen Streit aus

Nach ihrem ersten Auftritt als Marvel-Superheldin von 2010 bekam Scarlett Johansson viele Jahre später ihren eigenen Solo-Film. Der löste nach der Veröffentlichung einen großen Streit aus.

Im MCU hatte Scarlett Johansson ihren ersten großen Auftritt als Superheldin Black Widow in Iron Man 2. 11 Jahre nach dem Blockbuster war sie endlich in ihrem gleichnamigen Solo-Film zu sehen. Falls ihr Black Widow noch gar nicht gesehen habt, könnt ihr den Film am Sonntagabend als deutsche Free-TV-Premiere bei ProSieben schauen.



Darum geht es im MCU-Blockbuster Black Widow

In der Story des Marvel-Films, der zeitlich vor dem Tod der Titelheldin in Avengers 4: Endgame spielt, muss es Natasha Romanoff mit ihrem einstigen KGB-Ausbilder Dreykov (Ray Winstone) aufnehmen. Für den Kampf rauft sie sich mit ihrer Patchwork-Familie zusammen, die aus Ziehvater Alexei (David Harbour), Schwester Yelena (Florence Pugh) und Adoptivmutter Melina (Rachel Weisz) besteht.

Der Marvel-Streit nach Black Widow

Nach der Veröffentlichung des MCU-Films zog Scarlett Johansson gegen Disney mit einer Klage vor Gericht. Laut ihrer Anwältin sollen dem Black Widow-Star ein exklusives Kino-Fenster sowie eine Beteiligung an den Einnahmen versprochen worden sein. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde Black Widow aber auch zeitgleich als Premium-VOD bei Disney+ angeboten. Johansson soll dadurch ein Verlust von 50 Millionen Dollar entstanden sein.

Anfang Oktober einigten sich die Schauspielerin und Disney laut dem Hollywood Reporter schließlich. Wie hoch die Entschädigungssumme ausfiel, wurde nicht öffentlich gemacht. Zuletzt sprach Johansson darüber, dass sie nie wieder als Schauspielerin ins MCU zurückkehren will. Für sie sei dieses Kapitel mit dem Abschluss ihrer Black Widow-Geschichte nun abgeschlossen.

Black Widow wird von ProSieben am 17. September 2023 um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Alternativ könnt ihr den Marvel-Film auch im Disney+-Abo streamen.

Wie geht es im MCU weiter?

Dieses Jahr dürfen sich Marvel-Fans noch auf eine neue Serie und einen neuen Kino-Blockbuster freuen. Die 2. Staffel Loki startet am 6. Oktober 2023 bei Disney+ im Abo. Die Captain Marvel-Fortsetzung The Marvels läuft ab dem 8. November 2023 in den deutschen Kinos.

