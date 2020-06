Supersüße Star Wars-Bilder: Fan mixt Baby Yoda mit Darth Maul

Baby Yoda ist zu einem Internet-Phänomen geworden. Jetzt hat ein Star Wars-Fan den niedlichen Kleinen mit Darth Maul gemixt. Schaut selbst!

Der innigste Wunsch eines Star Wars-Fan war es offenbar, Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung und The Mandalorian miteinander verbinden. Dabei ist ihm etwas eingefallen, was wir unbedingt mit euch teilen wollen, denn die Figur, die er sich erdacht hat, ist supersüß und passt hervorragend ins Star Wars Universum ... allerdings nur für Fans.

Baby Yoda + Darth Maul = Baby Maul oder Darth Yoda?

Einige Menschen fragen sich unter dem Tweet, wo sie diesen Baby Yoda kaufen können, denn er finden großen Anklang. Nicht so große Fans des Star Wars-Universums schütteln wahrscheinlich nur den Kopf über derart Unsinniges.

Baby Yoda als Internet-Phänomen

Das Kind - von Internet liebevoll Baby Yoda genannt - taucht am Ende der ersten Folge an der Seite des Kopfgeldjäger in The Mandalorian auf. Seitdem ist es immer wieder im Gespräch. So fragten sich viele Fans, ob wir es irgendwann mit einem bösen Baby Yoda zu tun bekommen würden. Andere stellten fest, dass der kleine Yoda die erste Star Wars-Serie für den neuen Streamingdienst erst zu einem wahren Highlight gemacht hat.



Star Wars bei Disney+

Darth Maul dagegen ist deutlich länger bekannt. Der Sith-Lord tauchte erstmals in Episode 1 auf. Obwohl er zu den Bösen des Star Wars-Universums gehört, wurde er trotz seines Nebenfigur-Charakters zum Publikumsliebling. Kein Wunder, dass deshalb in Star Wars: The Clone Wars eine größere Geschichte um ihn gestrickt wurde.

Podcast: Wird The Mandalorian den Erwartungen gerecht?

Die neue Folge von Streamgestöber - auch bei Spotify - steht ganz im Zeichen von The Mandalorian bei Disney+. Wir besprechen die 1. Staffel detailliert, inklusive der Frage, ob Baby Yoda für die Serie ein Gewinn ist.

Für den Podcast hat Jenny zwei große Star Wars-Fans eingeladen, Moviepilot-Redakteur Matthias und Kollege Tobias von FILMSTARTS und dem Podcast Leinwandliebe. Zu dritt diskutieren sie die Qualität der Serie und spekulieren über neue Figuren in der 2. Staffel.

Was sagt ihr zur neuen Bekleidung von Baby Yoda?