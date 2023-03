Bei Rocky hat Sylvester Stallone die Kontrolle verloren, aber bei Rambo sind noch 2 Filme möglich

Von der Rocky-Reihe hat sich Sylvester Stallone verabschiedet. Doch bei Rambo ist noch einiges möglich. Wir geben euch einen Überblick über Teil 6 und alle anderen möglichen Projekte.

Sylvester Stallones Karriere fußt auf zwei bekannten Filmreihen: Rambo und Rocky. In Zukunft werden wir ihn vermutlich nur noch in einer der beiden Reihen sehen. Denn bei Rocky ist er raus. Neben seinem Abschied in Creed II ist dafür der Streit verantwortlich, der hinter den Kulissen mit dem Besitzer der Markenrechte tobt.



Während in Creed III jegliche Spur von Rocky fehlt, sehen Rambos Zukunftsaussichten vielversprechender aus. Es gibt drei Projekte, die das Franchise in Zukunft ausbauen könnten – mit und ohne Sylvester Stallone. Wir führen euch durch die einzelnen Optionen und geben eine Einschätzung, wie wahrscheinlich diese sind.

Möglichkeit 1: Die Fortsetzung Rambo 6 im Kino

Obwohl Rambo: Last Blood als Abschluss der Reihe durchgehen könnte (der Titel "Last Blood" schließt den Kreis zum ersten Teil, der als "First Blood" in die Kinos kam), bekundete Stallone in den vergangenen Jahren mehrmals sein Interesse, zu der Figur zurückzukehren und den nächsten Teil der Geschichte zu erzählen.

Universum Film Sylvester Stallone in Rambo: Last Blood

Rambo 6 wäre das offensichtlichste Projekt, um die Reihe mit dem Originalstar am Leben zu halten. Im Interview mit JoBlo ließ Stallone 2019 durchblicken, dass er sich eine Fortsetzung vorstellen könnte, in der Rambo nach dem Blutvergießen in Last Blood in einem Reservat Zuflucht findet. Konkretisiert haben sie diese Pläne bisher nicht.

Möglichkeit 2: Ein Rambo-Prequel im Streaming

Dass Stallone den Kämpfer nicht ewig verkörpern kann, ist ihm bewusst. Daher hat er auch schon über ein Prequel bei einem Streaming-Dienst nachgedacht, dass die Vorgeschichte des ersten Teils erzählt. Hier würden wir John Rambo im Alter von 16 oder 17 Jahren als Jugendlichen kennenlernen, bevor er in den Vietnamkrieg geschickt wird.

Gegenüber dem Hollywood Reporter skizzierte Stallone 2022 seine ursprüngliche Vision des Projekts wie folgt:

Ich wollte [das Rambo-Prequel] wie eine Ken Burns-Dokumentation über Vietnam machen. Zuerst lernen wir den jungen Rambo als aufgeschlossenen Typ kennen, der Football-Kapitän ist. Dann erleben wir, was der Krieg aus ihm macht. Aber [das Studio] hat eher einen Film im Sinn, der in der Gegenwart spielt und davon handelt, wie ich den Staffelstab übergebe.

Möglichkeit 3: Die Serie Rambo: New Blood im Fernsehen

Vor zehn Jahren machten zum ersten Mal Meldungen über eine Rambo-Serie die Runde in Hollywood. Der US-amerikanische Fernsehsender Fox wollte mit Rambo: New Blood eine episodische Fortsetzung auf die heimischen Bildschirme bringen, die sich mit der Beziehung zwischen John Rambo und seinem Sohn beschäftigt hätte.

Universum Film Sylvester Stallone in Rambo: Last Blood

Von den drei genannten Möglichkeiten ist diese die unwahrscheinlichste. Seit Jahren gab es kein neues Update zu Rambo: New Blood. Als Deadline 2015 das letzte Mal über die Serie berichtet hat, ging es darum, dass Stallone nicht involviert ist. Sollte doch noch eine Rambo-Serie kommen, dann vermutlich mit komplett neuem Ansatz.

Größere Chancen sind den Filmen einzurechnen. Stallone verkündete zum Kinostart von Rambo: Last Blood, dass der Box-Office-Erfolg über Teil 6 entscheidet. Da der Film bei einem Budget von 50 Millionen US-Dollar (ohne Marketingkosten) aber nur 91 Millionen US-Dollar eingespielt hat, kann nicht von einem großen Erfolg die Rede sein.

Rambo: Last Blood ist damit der erste Rambo-Film, der die 100-Millionen-Dollar-Marke nicht knacken konnte. Das Prequel hat daher aktuell die besten Chancen. Im bereits erwähnten Interview mit dem Hollywood Reporter sagt Stallone: "Ich denke, dass es passieren wird. [...] Es könnte schon bald umgesetzt werden."

Die entscheidende Frage ist nur, ob es überhaupt noch ein Prequel ist. Von Stallones Mischung aus Coming-of-Age- und Vietnamkriegsfilm scheint sich das Projekt entfernt zu haben. Die Idee mit der Übergabe des Staffelstabs hört sich mehr nach einem Legacyquel à la Creed – Rocky's Legacy an, die in Hollywood gerade sehr beliebt sind.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.