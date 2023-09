Jetzt bei Amazon Prime: Einer der letzten Kinofilme mit Bruce Willis, der 20 Jahre in Planung war und katastrophal floppte

Bei Amazon Prime streamt ab heute Bruce Willis letzter richtiger Kinofilm, der trotz 20-jähriger Planung und zahlreichen Stars als Krimi an den Kinokassen scheiterte.

Zum Streaming-Programm von Amazon Prime * stößt jetzt, am 19. September 2023, ein Film, der eine 20-jährige Entstehungsgeschichte hinter sich hat: Motherless Brooklyn von und mit Edward Norton. Für Co-Star Bruce Willis war es einer seiner letzten Filme, die in Deutschland ins Kino kamen, bevor er seine Schauspielkarriere krankheitsbedingt beendete. Trotz hochkarätiger Besetzung scheiterte der Noir-Krimi vor vier Jahren allerdings katastrophal und spielte nicht einmal annähernd seine Ausgaben wieder ein.

Jetzt bei Amazon Prime: Motherless Brooklyn scheiterte nach 20 Jahren trotz Bruce Willis

Seit dem Erscheinen der Buchvorlage * im Jahr 1999 war die Verfilmung des Romans Motherless Brooklyn von Jonathan Lethem ein Herzensprojekt von Edward Norton. Seit Fight Club versuchte der Star eine Umsetzung immer wieder anzustoßen . Doch obwohl er schließlich das Drehbuch selbst schrieb und 2014 sogar die Regie übernahm , steckte das Projekt insgesamt zwei Jahrzehnte in der Produktionshölle fest, bis es 2019 doch noch das Licht der Leinwand erblickte.

Warner Edward Nortons Motherless Brooklyn jetzt bei Amazon Prime

In Motherless Brooklyn spielt Edward Norton im New York der 1950er Jahre Lionel Essrog, einen Privatdetektiv mit Tourette-Syndrom und Zwangsstörung, der aber ein Auge für Details hat. Sein einziger Vertrauter ist sein Mentor Frank Minna (Bruce Willis). Doch der Partner teilt nicht all seine Ermittlungsergebnisse und dann ist er plötzlich tot. Lionel begibt sich auf Spurensuche, um zu verstehen, was seinem einzigen Freund zugestoßen ist und gerät dabei in ein Netz von Verschwörungen.

Eigentlich hatte Motherless Brooklyn Edward Nortons großes Comeback werden sollen. Tatsächlich passte die Rolle des einsamen Privatdetektivs mit zahlreichen Ticks nach Rollen wie Fight Club, The Score und Zwielicht perfekt zu Nortons früheren doppelbödigen Rollen. Doch sein 20 Jahre geträumter Traum zerplatze schließlich an den Kinokassen. Bei Amazon im Stream werden ihn wohl mehr Leute sehen als damals auf der Leinwand.

Bruce Willis letzter Kinofilm: Der Krimi Motherless Brooklyn floppte gewaltig

Denn Motherless Brooklyn wurde zum finanziellen Flop: Bei einem Budget von 26 Millionen Dollar spielte der Krimi gerade einmal 18 Millionen weltweit wieder ein und machte damit mehrere Millionen Dollar Miese, ohne einen Gewinn einzufahren. Auch weitere Stars neben Bruce Willis wie Gugu Mbatha-Raw, Alec Baldwin und Willem Dafoe konnten nicht genug Publikum anziehen.

Warner Jetzt bei Amazon Prime: Bruce Willis in Motherless Brooklyn

Motherless Brooklyn war nach Glass und vor seiner 2022 verkündeten Schauspiel-Rente Bruce Willis letzter richtiger Kino-Auftritt in Deutschland. Dazwischen war der Stirb langsam-Star nur noch in Nebenrollen von B-Movies zu sehen, die qualitätsbedingt bei uns direkt auf DVD erschienen. (Seinen strenggenommen letzten Kinofilm A Day To Die zählen wir hier nicht mit, weil der Action-B-Film nur auf dem Schock über Willis' Renten-Bekanntgabe mitsurfte.)

Ob Motherless Brooklyn eine würdige letzte Kino-Rolle für Bruce Willis war, könnt ihr ab sofort im Stream bei Amazon Prime selbst beurteilen.

