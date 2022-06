Sylvester Stallone lässt Rambo & Rocky hinter sich: Erstes Video zeigt spannendste Rolle seit Jahren

Nachdem Sylvester Stallone zuletzt von Rambo und Rocky auf der großen Leinwand verabschiedet hat, startet er jetzt in seiner ersten großen Serie durch. Wir haben den Teaser-Trailer zu Tulsa King für euch.

In den vergangenen Jahren kehrte Sylvester Stallone vor allem in altbekannten Rollen zurück. Neben Rambo und Rocky steht auch der nächste Auftritt im Kreis der Expendables in den Startlöchern. Dass Stallone in seiner Karriere trotzdem noch größere Ambitionen verfolgt, zeigt Tulsa King, die allererste große Serienrolle des Action-Stars.

In Tulsa King verkörpert Stallone einen Mafioso namens Dwight "The General" Manfredi. Dieser stammt aus New York und hat sich dort einen großen Namen gemacht, vielleicht sogar einen zu großen: Nach einem 25-jährigen Gefängnisaufenthalt wird er von seinem Boss ins Exil geschickt – nach Tulsa in Oklahoma.

Teaser-Trailer zu Tulsa King mit Sylvester Stallone enthüllt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie der Teaser-Trailer andeutet, erwartet den Gangster kein friedlicher Ruhestand. Im Gegenteil: Genauso wie New York wird auch Tulsa von kriminellen Mächten bestimmt, sodass der General beschließt, ein neues Imperium aufzubauen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich Stallones Figur als titelgebender Tulsa King bezeichnen kann.

Hinter Tulsa King steckt Taylor Sheridan. Der Regisseur und Drehbuchautor sorgte zuletzt mit packenden Thrillern für Aufsehen. Geschrieben hat er die beiden Sicario-Filme und den oscarnominierten Hell or High Water, Als Regisseur konnte er sich mit dem nicht weniger spannenden Wind River und dem Survival-Abenteuer They Want Me Dead beweisen.

Wann startet Tulsa King mit Sylvester Stallone?

Tulsa King startet in den USA am 13. November 2022 auf dem Streaming-Dienst Paramount+. Wann und wie die Serie nach Deutschland kommt, steht noch nicht fest.

Podcast: Die besten Serien im Juni bei Netflix und Co.

Ihr seid auf der Suche nach frischen Streaming-Tipps? Wir haben im Podcast die besten neuen Serien gesammelt, die im Juni 2022 bei Netflix, Amazon und Co. starten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was sind die größten Serien-Highlights im Juni? Wir haben uns bei den Streaming-Diensten umgeschaut und einige spannende Sachen gefunden. Mit dabei sind die neue MCU-Serie Ms. Marvel, das Haus des Geldes-Remake und die The Boys-Rückkehr.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Was sagt ihr zum Teaser-Trailer zu Tulsa King mit Sylvester Stallone?