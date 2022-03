Sylvester Stallone völlig größenwahnsinnig: Sein neues Projekt klingt, als wollte er eine Sekte gründen

Sylvester Stallone verkauft jetzt Internet-Kunst. Das ganze Unternehmen klingt wie eine Sekte, in der der Action-Star als Messias gefeiert wird.

Sylvester Stallone ist eine Ikone. Selbst wenn er seine größte Action-Rolle zuerst für einen "Karriere-Killer hielt, hat er dem Haudrauf-Genre einige seiner größten Momente beschert. Grund genug, sich selbst zu feiern. Sein nächstes Projekt übertreibt es allerdings mit dem Personen-Kult. Es klingt mehr wie eine Stallone-Sekte. Dabei dreht sich alles um Internet-Kunst.

Action-Star Sylvester Stallone ist jetzt Internet-Kunsthändler

Denn wie Deadline berichtet, will der Film-Star jetzt in den Internet-Hype um NFTs ("Non-Fungible Tokens", etwa: nicht-austauschbare Wertmarken) einsteigen. Dabei handelt es sich im Grunde genommen um einen einzigartigen Datensatz, der mit einem physischen Objekt, etwa einem Kunstwerk, verknüpft sein kann. In der Theorie wird so die Authentizität eines Werks gesichert und eine sichere Grundlage für den Handel mit digitaler Kunst geschaffen.

Was kompliziert klingt, hat zuletzt eine wahre Goldgräberstimmung ausgelöst: Das bisher teuerste NFT-Kunstwerk ging 2021 für 91,8 Millionen US-Dollar über den digitalen Ladentisch (via Hypebeast ). Kein Wunder, dass sich Sylvester Stallone als eifriger Beobachter gegenwärtiger Trends da ein Stück vom Kuchen sichern will.

Stallones letzter Kino-Auftritt: Schaut euch den Trailer zu The Suicide Squad an

The Suicide Squad - Trailer 2 (English) HD

NFT-Handel von Sylvester Stallone ist nur ein Deckmantel für seine Action-Sekte

Sein ganzes NFT-System klingt aber mehr nach größenwahnsinnigem Personen-Kult als feinsinnigem Kunst-Austausch. Auf PlanetSly.com werden künftig 9997 Kunstwerke mit dem Namen SLYguys verkauft, deren Siegeszug in Comics und auf Leinwänden laut Seite nur noch eine Frage der Zeit ist (der Countdown zur Weltherrschaft wird dort anhand von zehn Box-Runden à la Rocky abgezählt).

Wer am Vorverkauf teilnehmen will, muss sich dafür durch "SLYLove" qualifizieren: einen Social-Media-Post, der dem Action-Star huldigt. Je nach Art der Anbetung werden die Stallone-Jünger:innen dann in zwei Gruppen unterteilt ("Tier 1" und "Tier 2"), die unterschiedliche Privilegien genießen. Und wer sich um den Segen seines Action-Messias besonders verdient macht, wird womöglich zum "Ultimate Stallone Experience Dinner" nach Miami eingeladen.

Die Online-Kunstsammlung, die Sylvester Stallone angeblich eigenhändig kuratiert, wirkt damit ein bisschen wie der Sammelplatz einer Action-Sekte. Kult-Verehrung, Hierarchien nach Geldfluss und an der Spitze ein unfehlbarer Meister. Art imitates Sly.

Action-Nachschub: Die 22 größten Streaming-Filme 2022 bei Netflix und Co.

Im Streaming-Bereich warten dieses Jahr ein paar echte Highlights auf euch. Insbesondere Netflix hat eine Vielzahl vielversprechender Filme angekündigt. Im Podcast Streamgestöber geben wir den Überblick, bei welchen Projekte die Vorfreude besonders groß ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bei Genres wie Science-Fiction, Action, Comedy, Fantasy, Animation und mehr haben Netflix, Disney+ und AppleTV+ garantiert für alle Geschmäcker etwas dabei – egal ob ihr nun auf den neuen Film von Martin Scorsese, das nächste Disney-Remake oder die Verfilmung eures Lieblingsromans hinfiebert.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Was haltet ihr von Sylvester Stallones Kunst-Projekt?