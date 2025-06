Tarantino-Fortsetzung: Brad Pitt verrät endlich, was Once Upon a Time in Hollywood 2 wirklich ist

Die Fortsetzung zum Tarantino-Hit Once Upon a Time ... in Hollywood steht in den Startlöchern. Jetzt verriet Brad Pitt erstmals Details zum Netflix-Film von David Fincher.

Sechs Jahre ist es her, seit Quentin Tarantino mit Once Upon a Time ... in Hollywood seinen letzten Streich auf die weltweiten Kinoleinwände gebracht hat. Sein Meisterwerk soll auf Netflix eine Fortsetzung unter der Regie von David Fincher (Fight Club) erhalten, die Brad Pitts Figur Cliff Booth ins Zentrum stellt. Jetzt verriet Pitt erstmals nähere Details zum Netflix-Film.

Once Upon a Time ... in Hollywood 2 ist "kein Sequel": Brad Pitt verrät Details zu The Adventures of Cliff Booth

Bei der Premiere seines neuen Action-Krachers F1: Der Film in London erklärte Brad Pitt gegenüber Deadline , dass es sich bei The Adventures of Cliff Booth um keine klassische Fortsetzung handle:

Das ist etwas, das Quentin Tarantino geschrieben hat. Es ist eine Episode, eher kein Sequel, über die Figur aus Once Upon a Time ... in Hollywood. Er wollte zu diesem Zeitpunkt nicht mehr Regie führen, also ist unser Freund David Fincher eingesprungen.

Weiterhin verriet der Cliff Booth-Darsteller, dass der Film ab Juli 2025 gedreht würde. Wie Deadline berichtet, werde der Film mithilfe von Steuergeldern des Bundesstaates Kalifornien für Netflix finanziert, die einen Zuschuss von satten 20 Millionen US-Dollar umfassen. Allein in Kalifornien sollen um die 100 Millionen Dollar an Budget ausgegeben werden. Die Dreharbeiten sollen laut des Steuerberichts rund 110 Tage andauern.

Darum geht es in Netflix-Film The Adventures of Cliff Booth mit Brad Pitt

Brad Pitt schlüpft in The Adventures of Cliff Booth einmal mehr in die Rolle des titelgebenden Stuntmans, der in den 1970er Jahren zum "Studio Fixer" aufsteigt und somit vermutlich sämtliche Drecksarbeiten für das Filmstudio übernimmt, in welchem er arbeitet. Neben Pitt stehen für den Netflix-Film unter anderem Carla Gugino (Spuk in Hill House), Yahya Abdul-Mateen II (Candyman), Elizabeth Debicki (The Crown) und Scott Caan (Ocean's Eleven) vor der Kamera.

Wenn die Dreharbeiten für den Film reibungslos verlaufen, könnten Fans schon 2026 mit dem Streifen auf Netflix rechnen.