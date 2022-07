Teuflischer Marvel-Held: Neues Fan-Bild verwirklicht MCU-Traum von Barbie-Star Ryan Gosling

Netflix- und Barbie-Star Ryan Gosling will im Marvel-Universum Ghost Rider spielen. Ein neues Fan-Bild verwandelt ihn schon mal in den Nicolas Cage-Nachfolger.

Ab heute ist Ryan Gosling nach einer vierjährigen Schauspielpause als Star in Netflix' Actionkracher The Gray Man zu sehen. Nächstes Jahr spielt er dann als Ken im Barbie-Film neben Margot Robbie seiner eigenen Aussage nach die Rolle seines Lebens.

Im Interview verriet der Star vor kurzem, dass er im Marvel-Universum gerne Ghost Rider spielen würde, wenn er sich eine Rolle aussuchen dürfte. Ein neues Fan-Bild hat Goslings Wunsch direkt wahr gemacht.

Schaut hier mal wieder den Trailer zum ersten Ghost Rider-Film:

Ghost Rider - Trailer (Deutsch)

Seht Ryan Gosling als Marvel-Antiheld Ghost Rider

Bislang wurde die Marvel-Figur von Nicolas Cage in Ghost Rider und Ghost Rider 2: Spirit of Vengeance gespielt. Wie Screen Rant berichtet, wurde Ryan Gosling jetzt schon auf einem neuen Fan-Bild in der Gestalt des teuflischen Marvel-Charakters verwirklicht. Schaut euch das Bild hier selbst an:

Ob Gosling wirklich bald im Marvel-Universum landet, bleibt aber abzuwarten. Bisher gibt es keine Hinweise darauf. Zuletzt war eher The Walking Dead-Star Norman Reedus als neuer Ghost Rider im Gespräch. Nachdem der Schauspieler auch Interesse an der Rolle äußerte, setzte sich eine Fan-Kampagne direkt für die Besetzung des Stars ein.

Wenn ihr jetzt direkt Lust auf einen neuen Film mit Ryan Gosling bekommen habt, könnt ihr den Actionthriller The Gray Man mit weiteren Stars wie Captain America-Darsteller Chris Evans und Keine Zeit zu sterben-Fanliebling Ana de Armas bei Netflix im Abo streamen. Barbie startet dann nächstes Jahr am 20. Juli 2023 im Kino.

Wünscht ihr euch Ryan Gosling als neuen Ghost Rider?