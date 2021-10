Thanos und The Boys killen Instagram, Facebook und WhatsApp: Die besten Reaktionen zum großen Social-Media-Ausfall

Facebook, Instagram und WhatsApp waren kürzlich für Stunden unerreichbar. Den besten Meme-Reaktionen zufolge hatten Thanos und The Boys dabei ihre Hände im Spiel.

Thanos ist mausetot, die Avengers-Erben stehen schon in den Startlöchern, dennoch findet der lila Titan nicht seine Ruhe: Zwei Jahre nach dem Avengers 4: Endgame-Finale steckt er laut Fans nämlich hinter einem der größten Social-Media-Ausfälle seit langem. Facebook, WhatsApp und Instagram wurden einfach weggeschnippst. Das Malheur bringt gerade jede Menge aberwitzige Memes hervor, in denen neben Thanos auch The Boys kräftig mitmischen.

Thanos killt Facebook und die Menschheit sollte ihm danken

Für etwa 6 Stunden waren am Montag WhatsApp, Facebook und Instagram unbenutzbar. Statt dafür technische Trivialitäten verantwortlich zu machen, zogen Marvel-Fans den einzig wirklich logischen Schluss: Thanos ist schuld. Schließlich waren alle drei Plattformen ebenso plötzlich vom Erdboden verschwunden wie die Hälfte der Menschheit in Avengers: Endgame. Außerdem passen deren Logos farblich zu wunderbar zum Infinity-Handschuh:

"Thanos: Auftrag erledigt" schreibt so etwa ein User auf Twitter. Und wie schon den brutalen, aber nachvollziehbaren Zielen des MCU-Fieslings können einige Nutzer:innen auch dem Social-Media-Ausfall positive Seiten abgewinnen.

"Durch den Facebook-Schnippser von Thanos ist der kollektive IQ seit Jahren mal wieder durch die Decke gegangen", feiert ein Nutzer die vermeintliche Intelligenzsteigerung durch Social-Media-Entzug.

Twitter statt Instagram: The Boys präsentieren schadenfroh die einzige Rettung

Viele Betroffene ließen die sozialen Medien allerdings gar nicht ruhen, sondern siedelten zu weiterhin funktionalen Plattformen wie Twitter über. Bei einem derartigen Millionen-Ansturm konnte sich irgendwann auch die offizielle The Boys-Seite nicht mehr zurückhalten:

Auf dem Bild verkörpert Superheld Homelander (Antony Starr) Twitter: Eine Zuflucht für die Verzweifelten, die aber eigentlich (nach Aussage des Bildes) noch viel schlimmer ist als die Alternativen. Bei Homelanders Hinterlist würde es außerdem nicht verwundern, wenn eigentlich er für den Ausfall verantwortlich ist. Vielleicht steckt er ja mit Thanos unter einer Decke.

Fans von Marvel und Netflix überziehen Facebook mit Meme-Spott

So oder so musste Twitter plötzlich als digitales Auffangbecken herhalten. Während uns von Moviepilot das an den einsamen Mut von Seong Gi-Hun (Jung-Jae Lee) aus Squid Game erinnert hat, denken andere Nutzer:innen eher an an eine wilde Flucht vor den Internet-Dämonen wie in Supernatural:

Der Großteil der Meme-Reaktionen hielt sich aber gar nicht erst mit großen Analogien auf – sondern badete gleich genüsslich im Spott gegenüber der defekten Plattformen. Ob Mr. Bean oder die Minions: An Schadenfreude herrscht kein Mangel.

Wer dem Ausfall dagegen keinen Jux abgewinnen konnte, durfte am Dienstagmorgen (nach deutscher Zeit) aber auch beruhigt wieder erwachen: Das Problem scheint behoben und Instagram, WhatsApp und Facebook sind ganz offenbar wieder nutzbar.

Das regte anscheinend einige Nutzer:innen zu einer letzten Meme-Salve auf Twitter an: So fallen nun die glücklichen Massen erneut bei ihren angestammten Plattformen ein wie die Avengers-Armee auf das Schlachtfeld mit Thanos. Wollen wir hoffen, dass sie denselben Sieg nicht jede Woche aufs Neue erstreiten müssen.

