The Boys 3 & Thor 4 liefern sich Wettstreit um verrückteste Superhelden-Vision – das Ergebnis steht eindeutig fest

The Boys Staffel 3 wird verrückt und schockierend. Thor 4 auch. Die Macher beider Superhelden-Geschichten scheinen sich gegenseitig übertreffen zu wollen.

Jährlich erscheinen mindestens 5 Superhelden-Blockbuster und noch mehr Serien aus den Universen von Marvel, DC und so weiter. Da müssen sich die Kreativen etwas ausdenken, um herauszustechen und zu schocken. Nun begibt es sich, dass nächstes Jahr der Nachfolger des exzentrischsten MCU-Films in die Kinos kommt – kurz nach der neuen Staffel der derzeit provokativsten Superhelden-Serie.

Superhelden-Revolutionen in The Boys Staffel 3 und Thor 4: Was passiert da gerade?

Thor 4: Love and Thunder erscheint am 5. Mai 2022 und The Boys Staffel 3 wohl im späten Winter oder frühen Frühling 2022. Die Verantwortlichen von Thor 4 und The Boys 3 äußern sich während der Dreharbeiten in einem auffälligen Gleichschritt über ihre Projekte. Taika Waititi (Regisseur von Thor) und Eric Kripke (Showrunner The Boys) beschwören jeweils ein neues Plateau der Verrücktheit und weltenverändernde, einschneidende Superhelden-Visionen.

Es ist ein bizarrer Wettstreit, der mehr über die Aufmerksamkeitsökonomien des strapazierten Superhelden-Genres verrät als über die Serie bzw. den Film. Aber gucken wir uns mal die Statements an.

Eric Kripkes Boys 3-Hype: "Das Verrückteste, das jemals irgendjemand getan hat."

Vor ein paar Monate sagte Kripke: "Ich will nichts spoilern. Ich war gestern im Schneideraum und wir machen etwas in der ersten Folge der 3. Staffel, das nicht nur das Verrückteste ist, was wir jemals getan haben , es muss das Verrückteste sein, das jemals irgendjemand getan hat ."

"Vielleicht funktioniert es nicht. Wer weiß? Aber ich bin so berauscht von dem Gag, den wir umsetzen. Es ist wahrscheinlich etwas, das niemand jemals gesehen hat , wahrscheinlich aus gutem Grund."

Und über den Herogasm in Staffel 3, eine Superhelden-Orgie mit Sex und Drogen ohne Ende, meinte Kripke erst gestern : "Wir haben etwas noch Verrückteres in der Hinterhand."

Taika Waititis Thor 4-Hype: "Dieser Film dürfte gar nicht gemacht werden."

Taika Waititi ist nicht unbedingt das, was man einen bescheidenen Mann nennen würde und entsprechend schätzt er auch seinen zweiten MCU-Eintrag ein: " Es läuft großartig. Es sind noch 4 Wochen und ich kann ein Licht am Ende des Tunnels sehen. Es könnte der beste Marvel-Film aller Zeiten werden!"

Vor wenigen Tagen teaste er an , dass Thor 4 die komplette Klaviatur der Verrücktheit spielen wird: "Ich habe viel verrückte Scheiße in meinem Leben gemacht. [...] Aber das ist der verrückteste Film, den ich je gemacht habe ."

, dass Thor 4 die komplette Klaviatur der Verrücktheit spielen wird: Die Guardians treten in dem Film auf und Natalie Portman kehrt als Jane Foster zurück. Vielleicht reicht das schon für eine Bewertung wie: "Wenn du alle Elemente des Films aufschreiben würdest, würde es keinen Sinn ergeben . Fast, als dürfte er gar nicht gemacht werden."

Ach und, wie verrückt ist der Film genau, zum Beispiel im Vergleich zu Thor 3? "Er ist verrückter. Ich sag dir, was anders ist. Es wird viel mehr Emotionen geben. Und viel mehr Liebe. Und viel mehr Donner. Und viel mehr Thor, falls ihr die [Muskel-]Bilder gesehen habt."

Die Prognose: Wer wird uns mit seiner Superhelden-Vision wirklich schocken?

Das alles klingt, als würden Kripke und Waititi immer lesen, was der andere so über sein Projekt in der Öffentlichkeit erzählt, um das dann mit dem nächsten eigenen Statement zu übertreffen – einfach aus Prinzip.

Aber wer könnte dieses – von mir imaginierte – Fernduell um den Thron der verrücktesten Superhelden-Vision denn wirklich für sich entscheiden. Die Prognose fällt nicht besonders schwer. Die Herogasm-Episode in Staffel 3 von The Boys garantiert tatsächlich einen größeren Wendepunkt, wenn es um Zeigbares in Mainstream-Serien geht.

Kripke hat oft genug betont, diesen versauten Comic-Band detailgetreu umsetzen zu wollen und die bisherigen The Boys-Staffeln geben keinen Anlass, sein Versprechen zu bezweifeln. Gegen den Herogasm kommt niemand an. Die Ketten, die Marvel Studios selbst einem Regisseur wie Taika Waititi anlegt, sind da schon schwerer. Also lege ich mich mal fest. Klarer Sieger im Wettstreit: The Boys Staffel 3.

