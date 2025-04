The Acolyte ist tot, aber die andere Star Wars-Serie über die Hohe Republik geht definitiv weiter – hier ist der Trailer zu Staffel 3

Auf eine 2. Staffel von The Acolyte sollten wir uns trotz Fan-Bemühungen keine Hoffnung machen. Dafür geht die Ära der Hohen Republik in einer anderen Star Wars-Serie bei Disney+ weiter.

Letztes Jahr um diese Zeit blickten wir mit großer Neugier dem Start von The Acolyte entgegen. Nicht zuletzt handelte es sich um die erste Live-Action-Serie bei Disney+, die im Zeitalter der Hohen Republik angesiedelt war. Inzwischen steht jedoch fest: Eine 2. Staffel des eigenwilligen Star Wars-Ablegers wird es nicht geben.

The Acolyte ist jedoch nicht das einzige Projekt aus der Hohen Republik, das bei Disney+ beheimatet ist. Schon vor der Geschichte um die Zwillingsschwestern Mae und Osha startete mit Star Wars: Die Abenteuer der jungen Jedi eine Animationsserie bei Disney+, die 200 Jahre vor den Ereignissen der Prequel-Trilogie spielt.

Die Abenteuer der jungen Jedi erhält Staffel 3 bei Disney+

The Acolyte geht nicht bei Disney+ weiter. Dafür dürfen sich Fans der Hohen Republik über die Verlängerung von Die Abenteuer der jungen Jedi freuen. Wie vor wenigen Stunden auf der Star Wars Celebration in Japan verkündet wurde, befindet sich die 3. Staffel der liebenswürdigen Animationsserie bereits in Produktion.

Der Trailer zu Die Abenteuer der jungen Jedi Staffel 3:

Young Jedi Adventures - S03 Anouncement Trailer (English) HD

Damit erwarten uns offiziell weitere Abenteuer mit dem chaotischen Padawan-Trio Kai Brightstar, Lys Solay und Nubs. Auch die unerschrockene Pilotin Nash Durango sowie der Droide RJ-83 kehren in der 3. Staffel der Star Wars-Serie zurück. Darüber hinaus wurde auf der Star Wars Celebration die Ankunft von mehreren neuen Figuren enthüllt.

In der 3. Staffel von Die Abenteuer der jungen Jedi lernen wir eine freche Droiden-Bande kennen, die sich aus Beepers, Dozer und Gigi zusammensetzt und sich mit unseren Helden zusammenschließt. Dazu gesellen sich Dotti und Rek Minuu. Dotti betreibt ein Droiden-Depot. Rek greift ihr als Mechaniker und Tüftler unter die Arme.

Wann startet Die Abenteuer der jungen Jedi Staffel 3?

Ein konkretes Startdatum für die 3. Staffel von Die Abenteuer der jungen Jedi steht noch nicht fest. Dafür ist der Zeitraum bekannt: Im Herbst 2025 sollen die neuen Episoden bei Disney+ ihre Premiere feiern. Allzu lange müssen wir uns also nicht mehr gedulden.