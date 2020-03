The Batman mit Robert Pattinson: Colin Farrell wird ein absolut cooler Pinguin

Im kommenden Batman-Film mit Robert Pattinson spielt Colin Farrell die Rolle des Pinguin. Ein neues Fan-Bild verwandelt den Schauspieler schon jetzt in den Bösewicht.

Von den aktuellen Auswirkungen des Coronavirus ist auch The Batman betroffen. Zurzeit sind die Dreharbeiten zu dem kommenden DC-Film mit Robert Pattinson als Dunkler Ritter unterbrochen. Bevor die Produktion fortgesetzt wird und neue Details zu dem Blockbuster von Matt Reeves enthüllt werden, tauchen zurzeit immerhin interessante Kleinigkeiten auf.

Dazu gehört auch ein neues Bild, das Colin Farrell in seiner längst bestätigten Rolle als Bösewicht Pinguin zeigt - als Fan-Art.

Schaut euch Colin Farrell als Batman-Bösewicht Pinguin an

Das Bild von Colin Farrell in seiner Schurkenrolle stammt von dem Instagram-Nutzer spdrmnkyxxiii. Auch wenn es sich dabei nur um einen Fan-Entwurf handelt, wirkt das Aussehen des Schauspielers als Pinguin schon jetzt sehr überzeugend:

Das Fan-Bild deckt sich optisch zumindest mit ersten Set-Fotos, die von den Dreharbeiten zu The Batman aus London im Netz aufgetaucht sind. Darauf war Colin Farrell bereits mit grau/silber gefärbten Haaren zu sehen, die er sich offensichtlich für seinen Pinguin-Look zugelegt hat. Wenn das finale Design ähnlich wie dieser Fan-Entwurf wird, hat der Schauspieler definitiv das Zeug zu einem absolut coolen Pinguin.

Vor Colin Farrell war zuerst Jonah Hill für die Rolle des Batman-Bösewichts in Verhandlungen. Angeblich soll der Schauspieler jedoch 10 Millionen Dollar Gage gefordert haben, was ungefähr dem Doppelten entsprochen hätte, was eigentlich als Bezahlung für Hill vorgesehen war. Daher verließ der Schauspieler das Projekt.

Zurzeit ist die Produktion von The Batman noch pausiert. Wenn sich am geplanten Startdatum nichts mehr ändern sollte, läuft der Blockbuster ab dem 24. Juni 2021 in den deutschen Kinos.

Wie findet ihr das Fan-Bild von Colin Farrell als Pinguin?