The Batman mit Robert Pattinson: Fan-Bild zeigt, wie Catwoman aussehen könnte

The Batman mit Robert Pattinson ist zwar noch in weiter Ferne. Ein Fan-Bild gibt uns dennoch einen Geschmack auf drei zentrale Figuren aus dem Film, darunter Catwoman.

Im Zuge der Corona-Pandemie wurden auch die Dreharbeiten zu The Batman mit Robert Pattinson unterbrochen, was bedeutet, dass es keine Neuigkeiten vom Set gibt. Die Fans stört das jedoch nur bedingt in ihrer Vorfreude. Sie werden einfach selbst kreativ und lassen ihrer Vorstellungskraft freien Lauf.

CinemaBlend hat uns auf ein tolles Fan-Bild von dem Künstler datrinti auf Instagram aufmerksam gemacht, das uns ein Gefühl davon gibt, wie ein paar Figuren aus The Batman am Ende im Film aussehen könnten. Da wir von Robert Pattinsons Batman bereits eine Testaufnahme gesehen haben, sind in diesem Fall besonders zwei Kollegen interessant: Selina Kyle aka Catwoman und James Gordon.

Fan-Bild vereint Batwoman, Catwoman und James Gordon

Zoë Kravitz wird Catwoman spielen, während Jeffrey Wright in die Rolle von James Gordon schlüpft. Gemeinsam stehen sie hinter Batman über den Dächern von Gotham City, wobei wir noch nicht wissen, auf welcher Seite Catwoman in The Batman steht. Schon in den Comics und Tim Burtons großartigem Batmans Rückkehr haben wir Catwoman als ambivalente und dadurch umso spannendere Figur kennengelernt.

Außerdem dürfen wir gespannt sein, welchen Dienstgrad James Gordon in The Batman innehat. Für gewöhnlich tritt er als Commissioner auf. Da wir es hier jedoch mit einem deutlich jüngeren Batman zu tun haben, könnte sich der aufrichtige Ermittler ebenso erst am Anfang seiner Karriere beim Gotham City Police Department befinden.

Auch abseits von Robert Pattinson, Zoë Kravitz und Jeffrey Wright kann der Cast von The Batman mit einigen verheißungsvollen Namen punkten. Da wären etwa Colin Farrell als Pinguin und Paul Dano als Riddler. Andy Serkis verkörpert derweil Alfred Pennyworth, den Butler von Bruce Wayne aka Batman. Und John Turturro spielt Gangsterboss Carmine Falcone.

Trifft Robert Pattinsons Batman auch auf den Joker?

Zuletzt erreichte uns zudem ein spannendes Gerücht, das einen weiteren Bösewicht in die Runde warf: Angeblich gibt es Pläne, den Joker in The Batman einzuführen oder zumindest anzudeuten, damit dieser an in Teil 2 und 3 der potentiellen Trilogie zum großen Gegenspieler ausgebaut werden kann. Offiziell bestätigt ist davon bisher aber nichts.

Schaut den ersten Teaser zu The Batman mit Robert Pattinson:

The Batman Camera Test

Im Angesicht des aktuellen Casts hat The Batman den Joker gar nicht nötig. Viel interessanter wird es sein, zu sehen, wie die aufgelisteten Schauspieler ihre Rollen verkörpern werden. Immerhin haben wir Bösewichte wie Pinguin, Catwoman und Riddler bei weitem nicht so oft im Kino gesehen wie den Clown Prince of Crime.

The Batman soll am 30. September 2021 in den deutschen Kinos starten.

