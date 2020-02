The Batman mit Robert Pattinson: Neue Bilder zeigen brutale Bösewichte

Stellvertretende Chefredakteurin bei Moviepilot, schreibt am liebsten über Game of Thrones und Filme, die in Hongkonger Nudel-Restaurants spielen.

Seit Kurzem wissen wir, wie Robert Pattinson im Kostüm von The Batman aussieht und nun gibt es erste Bilder von Bösewichten aus dem Film. Die Set-Fotos erinnern an eine Purge.

Wir wissen mittlerweile, wie Robert Pattinson als Batman aussehen wird im neuen Abenteuer des dunklen Ritters. Am Freitag veröffentlichte Regisseur Matt Reeves das Video eines Screentests mit Pattinson im Kostüm. Doch wie steht es um die Bösewichte? Erste Hinweise auf das Aussehen des von Colin Farrell gespielten Pinguins gab es bereits.

Neue Set-Fotos zeigen nun ein paar böse Handlanger in Aktion. Das interessante: Sie sehen auf wie eine Mischung aus Joker-Fanboys und Purge-Personal. Aber seht selbst.

The Batman: Bösewichte prügeln am Set auf Jogger ein

Die Set-Fotos von The Batman zeigen, wie eine Gruppe von geschminkten Schlägertypen über einen Jogger herfällt. Die Schminke selbst erinnert teilweise an Clown-Make-up, teilweise an die mutmaßlich seelenverwandte Meute aus The Purge 2 - Anarchy.

Gedreht wurde die Szene in London. Hier könnt ihr die Bilder sehen, die ursprünglich bei der Daily Mail veröffentlicht wurden:

Some photos from the set of Matt Reeves' #TheBatman . pic.twitter.com/QkY6xMIkcz — Film Updates (@FilmUpdates) February 14, 2020

The Batman mit Robert Pattinson: Hinweis auf Joker in The Batman?

Auffällig ist natürlich, dass der Joker eigentlich nicht in The Batman von Matt Reeves auftauchen soll und trotzdem geschminkte Schläger durch die Parks von Gotham City streifen.

Die Schminke allein bestätigt noch keine Joker-Verbindung, keinen Fan-Club des Schurken in der Welt des jungen Batman, den Robert Pattinson in dem DC-Film spielen wird. Ebenso gut könnte es sich um Gefolgsmänner des Pinguins oder eines anderen Schurken handeln, die sich in ihrer Freizeit mit Make-up-Tutorials bei YouTube beschäftigen.

Filming for #TheBatman is kicking off now in London - see the first pictures from the set! https://t.co/AW4xUdbR3i — JustJared.com (@JustJared) February 14, 2020

So oder so scheint die Gewalt in Gotham City zu regieren. Der neue Batman-Film spielt in der frühen Phase der Karriere des maskierten Rächers und soll sich dabei stärker auf Batman als Detektiv stützen, so wie er seinen Anfang nahm in den Detective Comics von DC.

Auftritte von Catwoman, Pinguin und Riddler sind garantiert in dem Auftakt einer geplanten Trilogie um Pattinsons Dark Knight. The Batman startet am 25. Juni 2021 in den US-Kinos.

Was sagt ihr zu den ersten Eindrücken aus The Batman?