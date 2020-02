The Batman: Catwoman-Star hat Strategie gegen großen Druck der Fans

Im kommenden Batman-Film wird Zoë Kravitz Catwoman verkörpern. In einem neuen Interview spricht sie über den Umgang mit dem entstehenden Druck durch hohe Fan-Erwartungen.

Die anlaufende Produktion des neuen Batman-Films von Matt Reeves ist für alle Beteiligten an hohe Erwartungen geknüpft. Wie gewohnt verfolgen Fans des beliebten DC-Superhelden alle Entwicklungen des kommenden Blockbusters ganz genau. Hauptdarsteller Robert Pattinson sprach zuletzt schon leicht genervt davon, dass er momentan am liebsten gar keine Fragen mehr zu The Batman hören würde.

Auch Zoë Kravitz, die in dem DC-Film Catwoman spielen wird, äußerte sich jetzt in einem neuen Interview dazu, wie sie mit dem hohen Druck bezüglich ihrer Rolle umgeht.

Catwoman-Darstellerin Zoë Kravitz blendet Batman-Druck aus

Im Gespräch mit Variety zu ihrer Hauptrolle in der neuen Serie High Fidelity bekam Zoë Kravitz auch Fragen zu The Batman gestellt. Die Reaktionen auf ihre Verpflichtung als Catwoman haben sie erstmal überrollt:

[...] Ich war aufgeregt, als ich die Rolle bekam. Wenn du einen Job bekommst, freuen sich normalerweise du, deine Eltern, dein Agent und deine Freunde darüber und das war's. Aber als die Pressemitteilung veröffentlicht wurde, habe ich mehr Textnachrichten und Anrufe als an meinem Geburtstag oder am Tag meiner Hochzeit bekommen. [...]

The Batman mit Robert Pattinson: Neue Bilder zeigen brutale Bösewichte

Der hohen Erwartung der Fans begegnet die Catwoman-Darsteller bisher aber noch recht gelassen:

Es war ein bisschen beängstigend, aber wenn ich wegen etwas nervös werde, habe ich das Gefühl, dass es mich dadurch antreibt, also begrüße ich die nervliche Anspannung. Wenn man sich zu sehr darauf konzentriert, was die Leute denken, tut man sich selbst keinen Gefallen. Es ist fast so, als würde man seine Energie am falschen Ort einsetzen.

Natürlich möchte ich die Fans ehren und hoffen, dass ihnen gefällt, was ich mit der Rolle mache. Aber um das zu tun, was ich mit Catwoman vorhabe, muss ich in mich gehen und den Rest der Welt vergessen.

The Batman dürfte mit neuer Catwoman-Interpretation aufwarten

In der Vergangenheit gab es schon mehrere Darstellungen von Catwoman außerhalb der Comics. Zu den bekanntesten Schauspielerinnen der DC-Figur gehören Michelle Pfeiffer in Batmans Rückkehr, Halle Berry in Catwoman und Anne Hathaway in The Dark Knight Rises.

The Batman - Alle Infos zum kommenden DC-Film mit Robert Pattinson

In The Batman dürften Fans wiederum eine ungewohnte Version von Selena Kyle zu sehen bekommen. Da Regisseur Matt Reeves bereits Bruce Wayne in seinen jüngeren Jahren als Batman inszeniert, wird sich wohl auch Catwoman von bisherigen Interpretationen unterscheiden.

Ein deutscher Kinostart für The Batman steht noch nicht fest. In den USA startet der DC-Film am 25. Juni 2021.

Was erwartet ihr für eine Catwoman in The Batman?