The Batman mit Robert Pattinson: Neue Bilder bieten besten Blick auf Batmobil

Zum Batmobil aus dem neuen Batman-Film mit Robert Pattinson sind jetzt frische Eindrücke aufgetaucht. Auf den Konzeptbildern ist das Gefährt in voller Pracht zu sehen.

Schon vor wenigen Monaten wurde das neue Batmobil aus dem kommenden Batman-Film mit Robert Pattinson erstmals enthüllt. Regisseur Matt Reeves selbst teilte die Eindrücke des Fahrzeugs, das neben dem DC-Superhelden aus der Distanz im Dunkeln zu sehen war.

Jetzt bekommen Fans des Dunklen Ritters die Gelegenheit dazu, sich einen noch genaueren Eindruck von dem futuristischen Fahrzeug aus The Batman zu verschaffen. Dank Konzeptartist Jeff Frost gibt es jetzt frische Impressionen des neuen Batmobils in einem viel besseren Licht.

Hier könnt ihr euch unser Interview mit The Batman-Regisseur Matt Reeves anschauen

The Batman - Interview with Matt Reeves (English) HD

Schaut euch das Batmobil aus The Batman in voller Pracht an

Wie Slash Film berichtet, teilte Jeff Frost die neuen Konzeptbilder des Batmobils auf seiner eigenen Webseite. Kurz darauf wurden sie jedoch direkt wieder von der Seite entfernt. Auf Twitter sind die Bilder des Batmobils in besserem Licht aber trotzdem noch zu sehen:

Concept Model Maker Jeff Frost posted some pictures of a model of #TheBatman's Batmobile on his website! pic.twitter.com/xHNkj6WYtv — The Batman (2021) dir. Matt Reeves (@TheBatRobert) May 31, 2020

Das Fahrzeug des Superhelden kommt im schnittigen Muscle Car-Design daher, das mit einem eindrucksvollen Heckmotor aufgemotzt wurde. Wie Slash Film ebenfalls bemerkt, erinnert das Aussehen des Batmobils an Blade Runner. In Blade Runner 2049 hätte das Fahrzeug problemlos auch neben Ryan Gosling eine gute Figur abgegeben.

Im Video könnt ihr euch unser Ranking der DCEU-Filme anschauen

DCEU Ranking

In The Batman wird nicht noch einmal die Origin-Story des DC-Helden behandelt. Matt Reeves wird stattdessen aus den jüngeren Jahren von Bruce Wayne in dessen 30ern erzählen und den Film als düsteren Detektiv-Noir anlegen. Mit an Bord sind auch mehrere bekannte Bösewichte aus dem Batman-Universum wie der Pinguin, der Riddler und Carmine Falcone.

Ursprünglich sollte der DC-Film in Deutschland am 24. Juni 2021 im Kino starten. Aufgrund der Coronakrise wurde der US-Start von The Batman aber zuletzt auf den 1. Oktober 2021 verschoben. In Deutschland dürfte der Film dann einen Tag früher am 30. September 2021 ins Kino kommen.

Podcast für Superhelden-Fans: Wie gut ist die 1. Staffel Watchmen?

Wir sprechen in der neuen Podcast-Folge von Streamgestöber über die von Kritikern gefeierte Superheldenserie Watchmen.



Im Podcast diskutieren wir die komplexe Handlung, verwirrende Referenzen und natürlich, wie die zentralen Themen von Alan Moore umgedeutet werden. Dabei dreht sich die erste Hälfte des Podcasts auch nur um die erste Hälfte der Staffel. Danach stürzen wir uns in die Spoiler und haben unterschiedliche Meinungen über das Finale.



Wie findet ihr die neuen Bilder des Batmobils aus The Batman?