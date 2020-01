The Batman mit Robert Pattinson: Neue Figur deutet auf mögliche Überraschung hin

Zu einer neuen Figur im kommenden The Batman ist eine interessante Info aufgetaucht, die wiederum Aufschluss über eine andere bekannte Figur bieten könnte.

Nach und nach tauchen regelmäßig neue Informationen zum kommenden Batman-Film von Matt Reeves auf. Nachdem die Produktion zu dem DC-Blockbuster mittlerweile in London begonnen hat, häufen sich vor allem durch das Casting kleinere Hinweise rund um Figuren und Handlung von The Batman mit Robert Pattinson als Dunkler Ritter.

Jetzt ist eine weitere Rollen-Info zu einem neuen Star des Films aufgetaucht, die vor allem auf Jeffrey Wright als Commissioner Jim Gordon ein neues Licht im Kontext des Films werfen könnte.

Jim Gordon ist in The Batman womöglich noch gar nicht Commissioner

Wie Cinema Blend berichtet, stammt die jüngste Info rund um The Batman von der IMDb-Seite zu dem DC-Film. Unter dem aufgeführten Cast befindet sich hier mittlerweile auch der noch recht frisch besetzte Alex Ferns, unter anderem bekannt aus der HBO-Serie Chernobyl. Laut IMDb spielt Ferns in The Batman eine neue Figur namens Commissioner Pete Savage.

Diese Info veranlasste Seiten wie Cinema Blend oder Comic Book Movie zu Spekulationen über Jeffrey Wrights Jim Gordon. Unter Umständen ist dieser in The Batman, der von einem deutlich jüngeren Bruce Wayne in dessen 30ern handeln soll, noch gar nicht Commissioner in Gotham City.

Womöglich zeigt der DC-Film nicht nur die Entwicklung des jungen Bruce Wayne, sondern auch Jim Gordons Aufstieg zum Commissioner. Bislang handelt es sich hierbei aber nur um Spekulationen. Möglich wäre auch, dass Commissioner Pete Savage und Jim Gordon gleichgestellt sind, denn auf der IMDb-Seite von The Batman wird auch Gordon bereits als Commissioner bezeichnet.

In den USA startet The Batman am 25. Juni 2021 im Kino. Wir rechnen mit einem zeitnahen deutschen Start. Dann wird sich zeigen, wer als Commissioner das Sagen in Gotham hat.

