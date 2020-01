Wichtiger Schritt: Robert Pattinson tritt als Batman endlich vor die Kamera

Stellvertretende Chefredakteurin bei Moviepilot, schreibt am liebsten über Game of Thrones und Filme, die in Hongkonger Nudel-Restaurants spielen.

Nach Monaten der Spekulation wird der DC-Film The Batman mit Robert Pattinson jetzt endlich gedreht. Das geht auf einen Tweet von Regisseur Matt Reeves zurück.

Seit Mai 2019 wissen wir, dass Robert Pattinson die Nachfolge von Ben Affleck in The Batman antritt und so regneten in den vergangenen Monaten die Gerüchte über potenzielle Gegner, Aussagen über Kunstpornos als Plan B des Hauptdarstellers und echte Casting-Meldungen auf uns hernieder wie die grauen Tropfen an einem besonders versmogten Tag in Gotham City.

Heute haben wir gute Batman-Nachrichten für euch, denn laut Regisseur Matt Reeves haben die Dreharbeiten für den nächsten DC-Film offiziell begonnen.

The Batman mit Robert Pattinson wird in England gedreht

Der Tweet von Matt Reeves (Planet der Affen: Revolution) begeht Tag 1 der Dreharbeiten von The Batman mit Verweis auf Kameramann Greig Fraser, der davor übrigens Denis Villeneuves neue Dune-Verfilmung und drei Folgen der Disney+-Serie The Mandalorian gedreht hat. Wo die Dreharbeiten von The Batman stattfinden, wissen wir mittlerweile auch.

Matt Reeves ist natürlich nicht das einzige Mitglied der Batman-Crew, das seinen Social-Media-Followern von den Dreharbeiten berichtet. Aufmerksame DC-Spürnasen bei Reddit haben kürzlich eine Instagram-Story von Nikki Nelms gefunden, in der die Haarstylistin von Zoë Kravitz ihre Fahrt zu den Warner Bros. Studios in Leavesden im Südosten Englands filmt. Zoë Kravitz wird in The Batman niemand Geringeres als Catwoman spielen.

Damit bestätigen die Reddit-Detektive bestehende Gerüchte, dass der neue DC-Film in denselben Studios gedreht wird wie beispielsweise die Harry Potter-Reihe und Zack Snyders Justice League.

The Batman: Die heiße Phase des DC-Films beginnt

Die heiße Phase von The Batman beginnt, in der jeder Schnappschuss en detail analysiert wird (steht der Ledersessel in Wayne Manor?!?). Vor allem aber nähern wir uns damit ganz langsam offiziellem Bildmaterial von Robert Pattinson als Bruce Wayne/Batman, ebenso wie von:

Mit dem Milliarden-Erfolg von Joker im Rücken sieht sich Warner Bros. gestärkt in dem Ansatz, Comicverfilmungen als alleinstehende Abenteuer zu konzipieren, statt sie ins DCEU einzubinden. Nun liegt es an Matt Reeves und Co-Autor Mattson Tomlin, Robert Pattinson die beste Voraussetzungen für die Premiere als dunkler Ritter zu bereiten.

The Batman startet am 25. Juni 2021 in den USA im Kino.

Welche Erwartungen habt ihr an den neuen Batman-Film und Robert Pattinson?