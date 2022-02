The Batman-Star Robert Pattinson lehnte 2 Meisterwerke ab – weil er dachte, er wäre nicht gut genug dafür

Im März werden wir Robert Pattinson erstmals DC-Superheld The Batman sehen. Wie sorgsam er bei der Rollenwahl vorgeht, zeigt seine Absage von 2 Meisterwerken der 2000er Jahre.

Robert Pattinson wird demnächst in seiner bis dato größten Rolle auftreten: The Batman von Regisseur Matt Reeves (Planet der Affen: Survival). Das ist das Ergebnis einer fast zwei Jahrzehnte andauernden Schauspiel-Karriere, die von einem sehr genauen Gespür für spannende Projekte zeugt. So wandte er sich nach dem Twilight-Durchbruch nicht dem schnellen Blockbuster-Geld zu, sondern arbeitete mit einigen Größen des internationalen Autorenfilms.

Wie vorsichtig Robert Pattinson schon vor Twilight seine Karriere plante, zeigen Aussagen über Rollen, die er ausschlug. Darunter waren nämlich zwei Meisterwerke der 2000er Jahre.



Robert Pattinson fühlte sich nicht gut genug für 2 moderne Klassiker

Aber um welche Filme geht es? 2010 wurde Robert Pattinson in einem Interview mit HitFix im Rahmen der Remember Me-Pressetour nach Filmen gefragt, in denen er hätte mitspielen können.

Ganz oben auf der Liste stand laut ihm Paul Thomas Andersons Öl-Epos There Will Be Blood (2007), was Pattinson als "einen der größten Fehler seines Lebens" bezeichnete. So erklärte er damals:

Ich erinnere mich daran, wie ich das Drehbuch gelesen habe und dachte, das sei das beste Drehbuch aller Zeiten. Ich konnte es einfach nicht tun. Und ich war so wütend auf mich selbst hinterher. Ich sollte zum Vorsprechen gehen, aber dachte nur, ich kann das nicht.

Schaut euch den Trailer für There Will Be Blood an:

There Will Be Blood - Trailer A (Deutsch)

Dabei handelte es sich vermutlich um die Doppelrolle, welche später Paul Dano übernahm (der in The Batman übrigens den Riddler spielt). Pattinson wurde die Rolle also nicht angeboten, aber nahm nicht einmal die Chance wahr, sich darum zu bewerben.

Sein Bedauern ist also nachvollziehbar, selbst wenn das Engagement nicht in trockenen Tüchern war. There Will Be Blood ist aber nicht der einzige moderne Klassiker aus dem Jahr 2007, für den Pattinson zum Casting eingeladen wurde:

Außerdem [gab es] Die Ermordung des Jesse James durch den Feigling Robert Ford – das war der andere [Film]. Ich weiß nicht, warum ich bei diesen Dingen so feige war. Das würde ich nie wieder so machen.

Schaut euch den Trailer für den Western an:

"Die Ermordung des Jesse James" deutscher Trailer

Bei Andrew Dominiks Western handelte es sich mutmaßlich um die Rolle des Robert Ford, für die auch der gleichaltrige Shia LaBeouf im Gespräch war. Am Ende wurde der 11 Jahre ältere Casey Affleck dafür engagiert.

Der The Batman-Star hat aus diesen Fehlern offensichtlich gelernt

Schauen wir auf Pattinsons Karriere nach Twilight, dann scheint Pattinson diese "Feigheit" abgelegt zu haben. 2012 spielte er beispielsweise in Cosmopolis von David Cronenberg mit, der fast gänzlich auf seinen jungen Schultern ruhte. Es folgten herausfordernde Film wie The Rover, Good Time oder High Life. In The Devil All the Time spielte er dann sogar einen charismatischen Priester, vergleichbar mit jenem von Paul Dano in There Will Be Blood.

Ab dem 3. März 2022 werden wir sehen, wie er sich als Fledermausmann schlägt. Dann startet The Batman in den deutschen Kinos.

