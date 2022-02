Horror-Meister kehrt zurück: Die 10 am meisten erwarteten Berlinale-Filme mit 3 garantierten Highlights

Horror, Serienkiller und die große Liebe bevölkern die Berlinale 2022. Zum Auftakt des Festivals stellen wir 7 heiß erwartete Filme vor und 3, die wir schon empfehlen können.

Heute beginnen die 72. internationalen Filmfestspiele von Berlin. Das bedeutet vor allem eines: Filme, Filme, Filme. Auch diesmal warten die Arthouse-Perlen von morgen auf Entdecker:innen, aber auch manch skurriler Horrorfilm und sogar ein Serienkiller-Streifen (mindestens).

Damit ihr einen Überblick der kommenden Highlights des Festivals erhaltet, stellen wir euch unsere 7 am meisten erwarteten Filme der Berlinale 2022 vor.

Dabei bleibt es aber nicht. Denn ein paar Filme haben wir schon gesehen (und dürfen sogar über sie schreiben). Deswegen findet ihr in diesem Artikel auch 3 Berlinale-Filme, die wir jetzt schon empfehlen können. Was mein Kollege Matthias Hopf und ich noch so beim Festival erleben, erfahrt ihr in den kommenden Tagen hier bei Moviepilot und auf Instagram .

Die 7 am meisten erwarteten Filme bei der Berlinale 2022

Flux Gourmet: Endlich ein neuer Albtraum von Peter Strickland

© Bankside Films, IFC Productions Flux Gourmet

Flux Gourmet wird als blutige Komödie umschrieben und scheint auf den ersten Blick gar nicht ins Berlinale-Programm zu passen. Die noch relativ neue Sektion Encounters ermöglicht jedoch ein vielfältigeres Programm. So dürfen wir uns über das jüngste Werk von dem hervorragenden Regisseur Peter Strickland freuen, der in der Vergangenheit mit einnehmenden Kino-Albträumen wie Berberian Sound Studio und The Duke of Burgundy für Aufsehen gesorgt hat. Auch der Cast ist vielversprechend: Asa Butterfield aus Sex Education trifft auf Game of Thrones-Star Gwendoline Christie. (MH)

Berlinale-Sektion: Encounters

Both Sides of the Blade: Der neue Film von High Life-Regisseurin Claire Denis

© Curiosa Films Both Sides of the Blade

Zuletzt schickte die französische Regisseurin Claire Denis den baldigen Batman Robert Pattinson ins All. Nach der Science-Fiction-Mär High Life begibt sich Denis wieder auf den Boden der Realität. Für die Dreiecksgeschichte Both Sides of the Blade steht die Crème de la Crème des französischen Schauspiels vor der Kamera (u.a. Juliette Binoche und Titane-Star Vincent Lindon). Das Schöne bei Denis: Man weiß ausgehend von der Synopsis nicht, ob es eine zärtliche Liebesgeschichte wird (wie Vendredi soir) oder der reinste Body Horror (à la Trouble Every Day). Oder beides. (JJ)

Berlinale-Sektion: Wettbewerb

The Novelist's Film: Hong Sang-soo bleibt der Berlinale treu

© Jeonwonsa Film Co. The Novelist's Film

Keine Berlinale ohne Hong Sang-soo: Der südkoreanische Regisseur, der zu den fleißigsten Filmschaffenden auf den Planeten gehört, ist auch dieses Jahr wieder im Programm des Festivals vertreten. The Novelist's Film läuft sogar im Wettbewerb und kann sich Chancen auf den ein oder anderen Preis ausrechnen. Immerhin konnte Hong Sang-soo mit The Woman Who Ran (2020) und On the Beach at Night Alone (2017) diverse Bären gewinnen. Hoffentlich hat er auch dieses Mal einen amüsanten wie tragischen Film über einsame Menschen, die essen und trinken, am Start. (MH)

Berlinale-Sektion: Wettbewerb



Dark Glasses: Horror-Meister Dario Argento kehrt zurück

© Urania Pictures – GetAway Films Dark Glasses

Dario Argento ist einer der größten Horror-Regisseure der Kinogeschichte. Den italienischen Giallo hat er mit seinem Schaffen geprägt. Zu seinen bekanntesten Werken gehören Suspiria, Terror in der Oper und Profondo Rosso - Die Farbe des Todes. Mit Dark Glasses präsentiert er auf der Berlinale seinen ersten Film seit einer Dekade. Da dürfen wir gespannt sein, was er in dem Serienkillerfilm zu zeigen hat. Nicht zuletzt waren seine jüngeren Filme (Giallo, Dario Argentos Dracula) sehr eigenwillige Grenzerfahrungen. (MH)

Berlinale-Sektion: Berlinale Special Gala



This Much I Know to Be True: Der neue Musikfilm von Andrew Dominik

© Bad Seed Ltd. This Much I Know to Be True

Nick Cave und Warren Ellis sind als Musiker auf der Bühne bekannt. Hin und wieder verschlägt es sie aber auch ins Kino. Gemeinsam haben sie etwa den fantastischen Soundtrack von Die Ermordung des Jesse James durch den Feigling Robert Ford komponiert, der von Regisseur Andrew Dominik stammt. Auch This Much I Know to be True ist ein Resultat dieser fruchtbaren Zusammenarbeit. Dieses Mal befinden sich die beiden Künstler und ihr Schaffen im Mittelpunkt einer musikalischen Filmerfahrung. (MH)

Berlinale-Sektion: Berlinale Special



A E I O U - Das schnelle Alphabet der Liebe vor: Nicolette Krebitz' erster Film seit Wild

© Reinhold Vorschneider / Komplizen Film A E I O U - Das schnelle Alphabet der Liebe

Im Wettbewerb um den Goldenen Bären läuft A E I O U - Das schnelle Alphabet der Liebe von Nicolette Krebitz. Darin trifft ein früherer Schauspiel-Star (die wunderbare Sophie Rois) durch einen Zufall ein zweites Mal auf ein jungen Mann, der sie zuvor bestohlen hat. Ausgehend von Krebitz' souveräner letzter Regiearbeit, Wild, in der eine junge Frau wölfisch die Freiheit an sich reißt, kann hier eigentlich alles auf uns zukommen. Vor allem aber ein guter Film. (JJ)

Berlinale-Sektion: Wettbewerb

The United States of America: James Benning reist durch die USA

© James Benning The United States of America

James Benning hat vor zwei Jahren auf der Berlinale bewiesen, dass auch eine Mülltonne eines Sensation sein kann. Dieses Jahr meldet er sich mit einer neuen Beobachtung zurück: In The United States of America erforscht er das Land, das dem Film den Titel gibt. Pro Bundesstaat präsentiert Benning eine besondere Aufnahme und ich kann es gar nicht erwarten, was daraus für ein filmisches Porträt entsteht. (MH)

Berlinale-Sektion: Forum

3 Filme bei der Berlinale 2022, die wir jetzt schon empfehlen können

Girl Picture: Ein umwerfender Coming-of-Age-Film aus Finnland

© Ilkka Saastamoinen / Citizen Jane Productions Girl Picture

Wie die beiden anderen Filme auch feierte Girl Picture beim Sundance Film Festival Premiere. Bei der Berlinale läuft Alli Haapasalos Beitrag in der Sektion Generation. Jung wie Alt wird in der zärtlichen Coming-of-Age-Geschichte über drei Freundinnen einen der schönsten Filme des Festivals entdecken, der mit viel Liebe, Humor und Ehrlichkeit auf das sexuelle Erwachen blickt. Unbedingt anschauen, falls ihr irgendwo die Möglichkeit bekommt! (JJ)

Berlinale-Sektion: Generation

Klondike entführt mitten in den Krieg zwischen Nachbarn

© Kedr Film Klondike

Im Juli 2014 wurde ein Flugzeug der Malaysia Airlines über der östlichen Ukraine abgeschossen. In Klondike bildet diese Katastrophe den Hintergrund des Lebens einer schwangeren Frau, deren Ehemann mit den Separatisten sympathisiert, während ihr Bruder auf der anderen Seite des Konflikts steht. Daraus entwickelt Maryna Er Gorbach ein eindringliches Porträt des Lebens im Krieg, in dem das Grauen und die Normalität eine surreale Beziehung eingehen. (JJ)

Berlinale-Sektion: Panorama

Emma Thompson brilliert in Good Luck To You, Leo Grande

© Ilkka Saastamoinen / Citizen Jane Productions Good Luck To You, Leo Grande

Good Luck to You, Leo Grande von Sophie Hyde ist ein kurzweiliges Dialogstück über Sexarbeit und die Akzeptanz der eigenen Lust. Manchmal etwas didaktisch und seltsam züchtig kommt der Film daher, aber das alles ist irrelevant, wenn man zwei Stunden lang Emma Thompson zuschauen kann. Die Schauspielerin gibt alles in diesem Film und spielt dabei trotzdem federleicht auf, was eine Kunst für sich ist, gerade wenn man das mit Oscar-Filmen vergleicht, in denen sich schwerfällig um Preise bemüht wird. (JJ)



Berlinale-Sektion: Berlinale Special Gala

Hier findet ihr die Übersicht aller Filme im Wettbewerb & Berlinale Special der Berlinale 2022.



Die 72. Internationalen Filmfestspiele von Berlin finden vom 10. bis zum 20. Februar in der Hauptstadt statt.