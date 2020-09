The Batman-Trailer: Fan-Bild zeigt eindeutig den Pinguin von Colin Farrell

Im ersten Trailer zu The Batman mit Robert Pattinson war der von Colin Farrell verkörperte Bösewicht kaum zu erkennen. Nun hat ein Fan mit einer Montage nachgeholfen.

Wer ist der größte Bösewicht in The Batman mit Robert Pattinson? Ein Blick auf den Cast stellt uns mehrere Möglichkeiten zur Auswahl. Da wäre etwa Paul Dano als Riddler und John Turturro als Mafiaboss Carmine Falcone. Oder wie wäre es mit der von Zoë Kravitz verkörperten Selina Kyle aka Catwoman?

Batman: Das lange Halloween-Comic bei Amazon Zum Deal Comic-Inspiration für The Batman

Ausgehend vom ersten Trailer scheint ein anderer Fiesling die Fäden im Hintergrund zu ziehen: der Pinguin. Gespielt wird die Figur, die mit bürgerlichem Namen Oswal "Oz" Cobblepot heißt, von Colin Farrell. Allzu viel haben wir von dem Schurken aber noch nicht gesehen. Im Trailer war er kaum als der ikonische Bösewicht identifizierbar.

The Batman: Fan-Bild zeigt Colin Farrells Pinguin

Diesem Umstand will ein Fan nun Abhilfe schaffen. Auf Instagram hat Christ Ave (via Screen Rant ) eine kleine Montage geteilt, die den klatschnassen Colin Farrell in eine eklige Version des Pinguins verwandelt. Trotz offensichtlicher Merkmale, die aus den Batman-Comics stammen, bleibt der realistische Ansatz von Regisseur Matt Reeves erhalten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

An die schauerliche Erscheinung von Danny DeVito in Batmans Rückkehr reicht das zwar noch nicht heran. Trotzdem wird deutlich, dass sich auch in Colin Farrells Pinguin-Interpretation sehr viel Potential für eine unheimliche Präsenz steckt. Eine alternative Fan-Art zu Colin Farrells Pinguin könnt ihr euch hier anschauen.

Nachfolgend könnt ihr euch nochmal den kompletten Trailer zu The Batman anschauen.

The Batman - Trailer (Deutsch) HD

Wann wir die ersten richtigen Bilder von Colin Farrells endgültiger Pinguin-Transformation zu Gesicht bekommen werden, ist aktuell unklar. Nachdem sich Robert Pattinson mit dem Coronavirus infiziert hat, wurden die Dreharbeiten von The Batman erneut unterbrochen.

The Batman startet am 1. Oktober 2021 in den deutschen Kinos.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Was glaubt ihr, wie Colin Farrells Pinguin in The Batman aussehen wird?