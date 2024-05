The Big Bang Theory-Star Jim Parsons kehrt als Sheldon nur unter einer Bedingung zurück – sie wird Fans nicht gefallen

Könnte sich Sheldon-Darsteller Jim Parsons eine Rückkehr zu The Big Bang Theory in irgendeiner Form vorstellen? Ja, aber nur unter einer unwahrscheinlichen Bedingung.

Die Nerd-Sitcom The Big Bang Theory ist seit 2019 abgeschlossen und auch das Prequel-Spin-off Young Sheldon wurde vor wenigen Tagen nach sieben Staffeln beendet.

Das hält Reporter:innen natürlich nicht davon ab, bei Sheldon-Darsteller Jim Parsons nachzufragen, ob er nicht doch noch mal in die Obernerd-Rolle schlüpfen würde.

The Big Bang Theory: Sheldon-Rückkehr nur unter einer spirituellen Bedingung

Während der Drama League Awards wurde der mehrfache Emmy-Preisträger jüngst von E! News gefragt, was passieren müsste, damit er noch einmal als Sheldon Cooper in irgendeiner neuen Form von TBBT auftreten würde. Seine knappe Antwort: "Reinkarnation. Ein nächstes Leben."

Klingt so, als sollten sich Fans der erfolgreichen CBS-Sitcom erst einmal keine größeren Hoffnungen auf ein Wiedersehen mit Dr. Cooper machen. Im zweiten Ansatz versuchte Parsons es dann aber doch etwas diplomatischer:

Also sag niemals nie. Das Leben ist hoffentlich lang. Aber ich glaube nicht.

So müssen sich TBBT-Fans wohl mit 279 Episoden in 12 Staffeln und einigen Erzähler-Momenten in der englischen Originalversion von Young Sheldon begnügen, wo er für das Serienfinale sogar noch mal leibhaftig als Sheldon vor der Kamera stand.

Wer Parsons in seiner nächsten Rolle miterleben möchte, muss sich auf den Broadway begeben, denn wie Deadline Anfang April berichtete, wirkt er im Revival des Musicals Our Town mit. Darüber hinaus wird er in Ryan O'Connells kommendem Spielfilm Just by Looking at Him zu sehen sein. O'Connell spielt darin einen schwulen TV-Autoren mit Behinderung.

