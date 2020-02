The Big Lebowski: Erster Trailer zum Spin-off bringt Fanliebling Jesus zurück

Über 20 Jahre nach The Big Lebowski kehrt einer der Fanlieblinge des Kultfilms zurück. Schaut den ersten Trailer zu The Jesus Rolls von und mit John Turturro.

Zu den beliebtesten Werken der Coen-Brüder zählt The Big Lebowski. Seit der Veröffentlichung des Films mit Jeff Bridges in einer seiner ikonischsten Rollen als der Dude hat sich The Big Lebowski längst zur Kultkomödie entwickelt. Der bisherige Versuch, den Film 2011 als 3-minütigen Kurzfilm unter dem Titel The Big Lebowski 2 mit Tara Reid als eine Art Fake-Trailer fortzusetzen, ist bei den Fans gnadenlos durchgefallen.

Demnächst wird The Big Lebowski trotzdem nochmal auf abgewandelte Weise fortgesetzt. In dem kommenden Spin-off The Jesus Rolls steht der skurrile Fanliebling Jesus Quintana im Mittelpunkt. Jetzt ist ein erster Trailer zu dem Film von und mit John Turturro erschienen. Ihr könnt euch das Video oben im Player und weiter unten anschauen.

In The Jesus Rolls häufen sich neue Probleme für den The Big Lebowski-Fanliebling

In The Big Lebowski ist Jesus Quintana erstmals als eigenwilliger, in lila Farben gekleideter Bowling-Konkurrent des Dudes aufgetaucht. Am bekanntesten dürfte die Szene mit ihm sein, in der Jesus seine natürlich ebenfalls lilafarbene Bowlingkugel vor dem Wurf noch demonstrativ ableckt.

The Big Lebowski 2? Das steckt wirklich hinter Jeff Bridges' Rückkehr als der Dude

Im Spin-off The Jesus Rolls wird er frisch aus dem Gefängnis entlassen, wonach er sich wieder mit seinem guten Kumpel Petey (Bobby Cannavale) zusammenschließt. Nachdem sie ein Auto gestohlen haben und auf die verwegene Marie (Audrey Tautou) treffen, tritt das Trio einen wilden Road-Trip durch die USA an. Neben Verbrechen spielt in The Jesus Rolls auch die Dreiecksbeziehung zwischen Jesus, Petey und Marie eine wichtige Rolle.

Zusätzlich zum Trailer ist auch ein erstes Poster zu The Jesus Rolls veröffentlicht worden:

The Jesus Rolls ist nicht nur ein Spin-off von The Big Lebowski. John Turturro hat mit dem Film außerdem ein Remake der französischen Komödie Die Ausgebufften mit Gérard Depardieu und Patrick Dewaere in den Hauptrollen gedreht. Zunächst war das Remake unter dem englischen Titel Going Places geplant, bis sich Turturro dazu entschied, den Film direkt als Vehikel für die Rückkehr seiner The Big Lebowski-Figur zu nutzen.

Der Trailer zu The Jesus Rolls

In den USA startet The Jesus Rolls am 28. Februar 2020 in den Kinos. Über eine deutsche Veröffentlichung des Films ist zurzeit nichts bekannt.

Freut ihr euch auf das The Big Lebowski-Spin-off The Jesus Rolls?