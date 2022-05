The Black Phone: Gewinnt Kinotickets für die exklusive Preview-Tour und schaut den Film vor allen anderen!

The Black Phone ist eins der Horror-Highlights des Kinojahres. Bei uns könnt ihr Tickets für unsere Kinotour in München, Köln, Frankfurt, Hamburg und Berlin gewinnen.

Am 23. Juni startet The Black Phone im Kino und ihr habt die einmalige Möglichkeit, den spannenden Horror-Thriller bereits eine Woche vor Release mit uns zu schauen. Gemeinsam mit Filmstarts verlosen wir Tickets für exklusive Screenings in München, Köln, Frankfurt, Hamburg und Berlin.



The Black Phone – Must-See für alle Horror-Fans

Ein schalldichter Kellerraum. Ein defektes Telefon. Niemand kann den 13-jährigen Finney Shaw (Mason Thames) schreien hören, als er von dem sadistischen Serienmörder „Der Greifer“ (Ethan Hawke) entführt wird. Als das Telefon plötzlich klingelt und eine geheimnisvolle Stimme ihm einen wertvollen Tipp gibt, wird klar: Jemand hört ihn, und wer immer es ist, weiß genau, was Finney erwartet, wenn er es nicht schafft, aus dem Keller zu fliehen.

Scott Derrickson, Autor und Regisseur von Sinister, Der Exorzismus von Emily Rose und Marvels Doctor Strange, produziert und inszeniert den Film. Auch das Drehbuch stammt von ihm in Zusammenarbeit mit C. Robert Cargill – basierend auf der gleichnamigen Kurzgeschichte von Joe Hill aus seinem New-York-Times-Bestseller 20th Century Ghosts.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu The Black Phone ansehen:

Gewinnt 1x2 Kinotickets für die Stadt eurer Wahl

Gemeinsam mit unseren Chefredakteur:innen Lisa Ludwig (Moviepilot) und Christoph Petersen (Filmstarts) laden unsere Hosts Yves Arievich (Moviepilot) und Sebastian Gerdshikow (Filmstarts) euch ein, sich mit ihnen im Kino zu fürchten und The Black Phone vor allen anderen zu sehen. Macht mit und gewinnt Karten für die exklusive Preview-Tour. Folgende Städte und Termine stehen zur Auswahl:

Montag, 13.06.22 @ München mit Lisa & Sebastian

Dienstag, 14.06.22 @ Köln mit Christoph & Yves

Mittwoch, 15.06.22 @ Frankfurt am Main mit Christoph & Yves

Donnerstag, 16.06.22 @ Hamburg mit Lisa & Sebastian

Freitag, 17.06.22 @ Berlin mit Lisa, Christoph, Yves & Sebastian





Special Guests zum krönenden Abschluss: Auch Scott Derrickson und C. Robert Cargill lassen es sich nicht nehmen, beim Finale in Berlin virtuell dabei zu sein und in einem abschließenden Live Q&A alle eure Fragen zu beantworten.

Um an der Ticketverlosung teilzunehmen, müsst ihr lediglich dieses Formular ausfüllen und eure Wunschlocation angeben. Das Gewinnspiel läuft bis zum 29. Mai 2022. Alle Gewinner:innen werden danach von uns benachrichtig. Viel Erfolg!

