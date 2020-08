The Blacklist bei Netflix: Ist Reddington selbst die Nr. 1 der Schwarzen Liste?

Der beliebten Krimiserie The Blacklist bei Netflix liegt die titelgebende Liste mit Schwerverbrechern von Reymond Reddington zugrunde. Steht er selbst auf Platz 1?

Achtung, Spoiler zu The Blacklist: Bei all den Irrungen und Wirrungen rund um Elizabeths Eltern und Reymond Reddingtons Identität verlieren wir manchmal aus den Augen, dass es in The Blacklist bei Netflix eigentlich um die titelgebende Schwarze Liste geht. Darauf befinden sich sämtliche Verbrecher (und Verbündete) in Reddingtons Dunstkreis. Wir wollen wissen:

Wer steht auf den 3 übrigen, leeren Plätzen in der Top 10?

Sind Reddington und Elizabeth selbst Nr. 1 und Nr. 2 der Liste?

The Blacklist bei Netflix: Die Top 10 von Reddingtons Schwarzer Liste

Im aktuellen Finale von Staffel 7 sind nur noch drei hohe Nummern auf der Blacklist unbekannt. Die nächste freie Nummer ist erst die 28. Nummer 1, 2 und 5 sind also die letzten unbekannten, wirklich wichtigen Personen.

Nennen wir sie die Schwarze Liste, das klingt aufregend. (Red in Folge 1)

01 - unbekannt

02 - unbekannt

03 - Katharina Rostova

04 - Mr. Kaplan

05 - unbekannt

06 - The Osterman Umbrella Company

07 - Tom Keen

08 - Berlin

09 - Robert Vesco

10 - Dembe Zuma

© NBC/Netflix The Blacklist: Red und Dembe

Wie Reddington in der allerersten Folge Blacklist verrät, hat er die Schwarze Liste über 20 Jahre hinweg gepflegt. Darauf finden sich Politiker, Gangsterbosse, Hacker, Spione und weitere Kriminelle, die laut Reddington wirklich bedeutend sind und die das FBI ohne ihn niemals finden würde.

Je nachdem, welches Problem Red gerade hat, pickt er sich einen Namen aus der Liste heraus und lässt das FBI die Person suchen, um an sie heranzukommen.

Reddington oder Elizabeth: Wer ist die Nr. 1 der Blacklist?

Dass die unbekannten, prominenten Plätze mit jemandem gefüllt werden, den wir nach 7 Jahren The Blacklist noch nicht kennen, ist unwahrscheinlich. Da die bisher bekannte Top 10 zehn wichtige Verbündete und Feinde im Leben von Reddington und seinen engsten Vertrauten sind, gibt es nur eine Handvoll Leute, die infrage kommen:

Argumente für Raymond Reddington als Nr. 1 der Schwarzen Liste

Wenn es um die wichtigsten Menschen in Raymond Reddingtons Leben geht, steht Raymond Reddington auf Platz 1. Wir wissen, dass der "echte" Reddington tot ist, möge sein Skelett im Koffer in Frieden ruhen. Wir wissen auch, dass Red an Selbstgefälligkeit und Vermessenheit nicht zu überbieten ist. Was würde seiner Liste also den perfekten Schliff verleihen? Genau, wenn sein eigener Name wichtiger wäre als alle anderen und somit an oberster Stelle.

Wir haben euch bei Twitter gefragt, ob Red die Nr. 1 ist:

#TheBlacklist Staffel 7 lässt (schon wieder) viele Fragen offen. Eine davon interessiert uns brennend: Ist #RaymondReddington selbst die Nr. 1 seiner Blacklist? #Moviepilotfragt #Netflix — Moviepilot (@moviepilot) August 11, 2020

Reddington auf der Eins würde zudem ein perfektes Serienfinale abgeben. Stellt euch eine Doppelfolge vor mit dem Titel "Nr. 1 - Raymond Reddington", in der das FBI letztlich den von der Immunität befreiten Red jagt. Bei dem Gedanken dürften selbst die Drehbuchautoren Gänsehaut bekommen.

Argumente für Elizabeth Keen als Nr. 1 der Schwarzen Liste

Das einzige, was Red fast genau so wichtig ist wie sein eigenes Leben, ist das von Elizabeth Keen. Das genau Verhältnis der beiden (es dürfte zumindest keine biologische Verwandtschaft sein) ist noch immer unklar, aber sie sind füreinander Familie. Elizabeth hat sich Red allerdings schon mehr als einmal zum Gegner gemacht und nimmt es mit dem Gesetzt nicht mehr allzu genau. Das könnte Red dazu veranlassen, sie dem FBI als Namen auf der Blacklist mitzuteilen.

© NBC/Netflix The Blacklist: Red und Liz

Genau wie seine anderen engsten Menschen Dembe und Mr. Kaplan (und Katarina Rostova?) würde Liz die Liste komplett machen. Je nachdem, ob die Liebe von Reddington zu Elizabeth seine Selbstliebe übersteigt, könnten sich die beiden jeweils entweder auf Platz 1 und 2 der Schwarzern Liste.

Ilya Koslov oder doch ein FBI-Agent: Wer ist Nr. 5 der Blacklist?

© NBC/Netflix The Blacklist: Red und Ilya

Ein paar wichtige Namen dürfen nicht ungenannt bleiben. Sollten Red und Liz wirklich Platz 1 und 2 der Schwarzen Liste belegen, dann ist immer noch Platz 5 zwischen Mr. Kaplan und der Osterman Umbrella Company offen. Reds treuer Freundbeispielsweise ist so eng mit seiner Vergangenheit verbunden, dass er eine gute Nr. 5 abgeben würde.

Ebenso infrage kommt Dominic Wilkinson, der Vater von Katarina Rostova und Großvater von Elizabeth. Allerdings starb der Schauspieler Brian Dennehy kurz nach dem Dreh von Staffel 7 am 15. April 2020 im Alter von 81 Jahren, was womöglich auch seine Storyline in Blacklist abschließt.

Nicht vergessen sollten wir Elizabeths FBI-Kollegen Donald Ressler, Harold Cooper, Aram Mojtabai und die untergetauchte Samar Navabi, die mittlerweile alle das Gesetz mehrmals gebogen und auch gebrochen haben. Mit Robert Vesco befindet sich jemand aus Samars Vergangenheit in den Top 10, warum dann nicht auch jemand vom FBI?

Was glaubt ihr: Wer ist die Nr. 1 der Blacklist?