The Blacklist-Bewertungen: Die Serie wird von Staffel zu Staffel immer besser

Die 7. Staffel von The Blacklist gibt es aktuell bei Netflix zum Streamen. Die Krimiserie ist eine, die von Staffel zu Staffel zulegt. Eure Bewertungen sind der Beweis.

Freundschaft ist wie Wein: je älter, desto besser. So heißt es in einem Sprichwort und Serien sind wie Freunde. Sie begleiten uns eine gewisse Zeit, wir nehmen regen Anteil an ihnen, manche wirken intensiv auf unser Leben ein und wieder andere werden von Staffel zu Staffel immer besser.

The Blacklist ist eine dieser Serien, die von euch Moviepiloten und Fans weltweit von der 1. Staffel deutlich zugelegt hat. Wahrscheinlich sind selbst die Schöpfer der Serie um Jon Bokenkamp überrascht, dass die Crime-Story nunmehr in die 8. Staffel geht und sich über die Jahre derart viele Fans erarbeiten konnte. Die Quoten sind nach wie vor gut.

Die Bewertungen der The Blacklist-Staffeln

Wir haben für euch die Bewertungen der Moviepiloten für die einzelnen The Blacklist-Staffeln zusammengestellt. Über ein derartige Steigerung der Bewertungen können sich nicht viele Serien freuen, erinnert sei etwa an das populäre Game of Thrones, deren Bewertungen nach der 5. Staffel enorm absackten.

Auch wenn wir uns andere Bewertungsportale anschauen, ergibt sich ein ähnliches Ergebnis. Bei Rotten Tomatoes gibt es zwar bei Staffel 6 einen kleineren Hänger und der aktuellen 7. Staffel einen größeren Hänger: Trotzdem steht die Serie für eine Crime-Serie auch hier sehr gut da.

Kritiken zur 7. Staffel von The Blacklist auf Netflix

Die 7. Staffel mag bei Rotten Tomatoes nicht so gut wegkommen: Kritiken und User-Kommentare sehen das ähnlich, obwohl sie eines hervorheben: James Spader als Red. So schreibt Richbitch auf Moviepilot:

Überragend, schauspielerisch brillant mit zahllosen Überraschungen, twists and turns. Raymond Red Reddington sollte einen Oskar bekommen.

Der IMDb-User cjonesas sieht es ähnlich, kritisiert allerdings, dass die Autoren in der 7. Staffel keine adäquate Lösung für den Hauptdarsteller finden.

Alle sind sich darin einig, dass James Spaders Leistung, abgesehen davon, dass sie grandios und preiswürdig ist, die Essenz von The Blacklist ist und dass sich im Wesentlichen alle Angelegenheiten um ihn drehen, was ihn zum Mittelpunkt der Serie macht.

Ein Grundtenor der Interpretationen zur 7. Staffel von The Blacklist: Die Geschichte muss wieder an Schwung gewinnen und die Motivationen der Figuren deutlicher in die Story einbinden. Mit einer Verbesserung der Glaubwürdigkeit der Handlung und Red im Fokus, kann die 8. Staffel der Krimiserie nur gewinnen.

Was sagt ihr zur 7. Staffel von The Blacklist? Seht ihr die Bewertungen der einzelnen Staffeln ähnlich?