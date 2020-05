The Blacklist Staffel 7: Das Finale ist gerettet - mit großer Änderung

Wie andere Serien auch darf The Blacklist aktuell nicht gedreht werden. Mit ungewöhnlichen Mitteln wird das Finale von Staffel 7 trotzdem fertiggestellt.

Die Serienwelt steht still, zumindest wenn es um Dreharbeiten geht. Auf Grund der Folgen der Coronavirus-Pandemie mussten Serien wie The Walking Dead vor Ende ihrer Staffeln abgebrochen werden. Dieses Schicksal hätte auch The Blacklist mit James Spader und Megan Boone ereilen können.

Aktuell läuft die 7. Staffel der Krimiserie bei NBC in den USA und die Produktion des Staffelfinales fiel genau in die Zeit der Coronakrise. Doch die Macher haben einen originellen Weg gefunden, um diese The Blacklist-Staffel zu Ende zu erzählen. Eine große Änderung kommt da auf die Zuschauer zu - aber immerhin wird die Folge fertiggestellt.

The Blacklist Staffel 7 - Das Finale ist zum Teil animiert

Die 7. Staffel von The Blacklist wird nämlich mit einer Hybrid-Episode beendet. Da die Dreharbeiten der 19. Episode mit dem Titel The Kazanjian Brothers nicht fertiggestellt werden konnten, werden die fehlenden Szenen animiert.

Der Trailer für The Blacklist Staffel 7:

The Blacklist - S07 Trailer (English) HD

Wie der Hollywood Reporter berichtet, wurde die Produktion von The Blacklist im März eingestellt. Danach entschieden sich die Produzenten für einen ungewöhnlichen Weg, um die letzte Episode der Staffel zu beenden. Im Stil eines düsteren Graphic Novels wurden zusätzliche Szenen animiert, die sich in dem Staffelfinale mit Live-Action-Szenen abwechseln.

Darsteller wie James Spader und Megan Boone nahmen ihre Dialoge daheim auf, während die Arbeit an den Animationen ebenfalls in Heim-Isolation durchgeführt wurde.

Schaut euch hier in den Bildern aus dem Finale von The Blacklist Staffel 7 an, was euch erwartet:

© Sony Pictures Television Der animierte James Spader als Reddington in The Blacklist

© Sony Pictures Television The Blacklist

The Blacklist: Wann kommt Staffel 7 zu Netflix?

The Blacklist ist allerdings nicht unbeschadet durch die Coronakrise gekommen. So wurde die auf 22 Episoden angesetzte 7. Staffel auf 19 reduziert. Das Staffelfinale im Hybrid-Stil wird in den USA am 15. Mai ausgestrahlt.

Die bisher ausgestrahlten 17 Episoden der 7. Staffel sind in Deutschland als Video on Demand-Kauf bei Anbietern wie Amazon *, Apple oder Google Play erhältlich. Außerdem kann man die sechs vorangegangenen Staffeln beim Streaming-Dienst Netflix im Abo schauen.

Früher mussten Fans mehr als ein halbes Jahr warten zwischen dem US-Ende der Blacklist-Staffeln und der Aufnahme in den Netflix-Katalog. Das lag an der dazwischen liegenden deutschen TV-Premiere der neuen Folgen bei RTL Crime. Bei Staffel 6 war jedoch alles anders. Nur rund drei Monate nach Ende der US-Ausstrahlung im Oktober kam die Season zum Streaming-Dienst in Deutschland. Sollte es dieses Jahr ähnlich ablaufen, könnte Staffel 7 von The Blacklist noch 2020 zu Netflix kommen, statt wie früher im Jahr darauf.

*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.

Podcast für Serien-Gucker: Wird The Mandalorian den Erwartungen gerecht?

Zusammen mit Matthias von Moviepilot und Tobias von FILMSTARTS diskutiere ich in der neuen Folge von Streamgestöber detailliert die 1. Staffel von The Mandalorian.

Die beiden Star Wars-Fans frage ich im Podcast über die Story von The Mandalorian aus, lasse mir bizarre Teufels-Aliens erklären und wir sprechen über das Kind, auch bekannt als "Baby Yoda".



Schaut ihr noch The Blacklist?