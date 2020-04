The Walking Dead in der Krise: Alle Verschiebungen im Überblick

Wann kommt das Finale von The Walking Dead Staffel 10? Wann starten World Beyond und Fear? Noch nie war die Zukunft des Franchise so ungewiss. Wir geben euch einen Überblick.

Ein Franchise in der Krise: Diese Woche lief die vorerst letze Folge von The Walking Dead. Im Zuge der Corona-Krise mussten die Arbeiten aller 3 Walking Dead-Serien abgebrochen werden und das Finale der 10. Staffel wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Der Plan von AMC, 42 Wochen am Stück neuen Walking Dead-Content zu senden, ist verpufft. Wie und vor allem wann geht es nun weiter?

Im unserem Podcast geben wir euch einen kleinen Überblick über die aktuelle Lage und erzählen euch, wie es um die verschiedenen The Walking Dead-Projekte steht. Denn eines steht fest: The Walking Dead steht vor einem großen Problem.

Jetzt reinhören: So steht es um das The Walking Dead-Franchise

The Walking Dead: Die Zukunft des Franchise bringt große Veränderungen

Die Verschiebung des Staffelfinales und des nachfolgenden Spin-offs The Walking Dead: World Beyond wird noch weitreichende Folgen für das Franchise haben. Da AMC die einzelnen Serien nacheinander und nicht parallel ausstrahlt, gerät nun auch der Start der 11. Staffel, die eigentlich ab April/Mai gedreht werden sollte, in Gefahr.

© AMC Warten auf World Beyond

Sobald die Postproduktion der aktuellen Staffel abgeschlossen werden kann, kann auch die 1. Staffel von World Beyond, welche fast fertiggestellt ist, gesendet werden. Wir können davon ausgehen, dass im Anschluss an die 10-wöchige Ausstrahlung dann die 1. Hälfte der 6. Staffel von Fear the Walking Dead folgen wird - hier wurden die ersten 8 Folgen fast vollständig abgedreht. Sie sollen laut einem ersten Trailer im Sommer starten.

The Walking Dead in der Krise: Startet Staffel 11 erst 2021?

Es liegt nahe, dass AMC die neuen Staffelhälften der Mutterserie und von Fear versetzt ausstrahlen wird. Wir spekulieren folgende Reihenfolge:

The Walking Dead - Staffel 10 Finale

World Beyond - Staffel 1 (10 Folgen)

Fear the Walking Dead - Staffel 6.1 (8 Folgen)

The Walking Dead - Staffel 11.1 (8 Folgen)

Fear the Walking Dead - Staffel 6.2 (8 Folgen)

The Walking Dead - Staffel 11.2 (8 Folgen)

Sollte AMC diese Reihenfolge wählen, ist ein Start der 11. Staffel der Mutterserie in diesem Jahr ausgeschlossen. Auf diese müssten wir also bis 2021 warten. Dafür spricht auch, dass The Walking Dead-Folgen bisher einen Vorlauf bis zur Ausstrahlung von 5 Monaten brauchten. Aktuell sieht es nicht danach aus, dass bis Juni bereits die Kameras laufen werden, denn zuerst müssen noch neue Kulissen für das große neue Setting in Staffel 11 gebaut werden.

The Walking Dead: Was können wir von Staffel 10-Finale erwarten?

Die Wartezeit auf das Finale der 10. Staffel wird für The Walking Dead-Fans zur Tortur. Denn der Höhepunkt der Whisperer-Kriegs steht noch aus und die vorerst letzte Folge hinterließ uns mit einem gewaltigen Cliffhanger.

© AMC The Walking Dead: Das Commonwealth ist nah

Daryl, Carol, Negan und Co. konnten in einem verlassenen Krankenhaus Zuflucht finden. Doch Beta kann Alden und Aaron gefangen nehmen und steht nun mit seiner Mega-Horde vor den Toren des Krankenhauses.

Neben der letzten großen Schlacht bleiben noch viele weitere Fragen ungeklärt, die uns erst das Staffelfinale beantworten wird. Wer wird Beta töten? Werden Eugene und Co. am Ende auf Stephanie treffen? Und wie wird Maggies Rückkehr mit all dem zu tun haben? Ebenso hoffen wir auf eine Auflösung von Connies Schicksal, die seit der 9. Episode verschollen ist.

