The Blacklist Staffel 7 startet früher bei Netflix: Schon im Juni geht es weiter

Die 7. Staffel von The Blacklist kommt bereits im Juni zu Netflix nach Deutschland. Lest hier die Details zur verkürzten Season, deren Finale mit besonderen Mitteln fertiggestellt wurde.

Früher mussten Netflix-Abonnenten ein halbes Jahr oder mehr auf neue Machenschaften von Raymond "Red" Reddington (James Spader) in The Blacklist warten. Dieses Jahr ist die Pause jedoch kurz. Genau einen Monat, nachdem das Finale in den USA gelaufen ist, kommt die 7. Staffel von The Blacklist zu Netflix. Das geht aus einer Anzeige in der App des Streaming-Dienstes hervor.

The Blacklist Staffel 7 bei Netflix: Ab Juni im Katalog

Laut der Vorschau kommt The Blacklist Season 7 am 15. Juni 2020 zu Netflix. Wer kein Abo bei dem Dienst hat, kann die 7. Staffel in der englischen Originalversion als Video on Demand bei Anbietern wie Amazon *, Apple oder Google Play kaufen.

Zu beachten ist dabei, dass es diesmal weniger Folgen gibt als gewöhnlich. Auf Grund der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie mussten auch die Dreharbeiten für die Krimiserie abgebrochen werden. So enthält die Staffel diesmal nur 19 Episoden statt der gewohnten 22.

Trotz Corona: So wurde das Staffel 7-Finale gerettet

Für die Fertigstellung des Staffelfinales haben sich die Macher aber etwas besonderes ausgedacht. Da die Dreharbeiten für das Finale unvollständig waren, wurde dieses nämlich zum Teil animiert.

Darsteller wie James Spader und Megan Boone nahmen ihre Dialoge daheim auf, während die Arbeit an den Animationen ebenfalls in Heim-Isolation durchgeführt wurde. Das Ergebnis, die 19. Episode der 7. Staffel von The Blacklist mit dem Original-Titel "The Kazanjian Brothers", kann dann am 15. Juni in Augenschein genommen werden.

Mit dabei sind in den Hauptrollen der NBC-Serie natürlich wieder James Spader als Red und Megan Boone als Elizabeth Keen. Fans können sich zudem auf mehr Stoff rund um Red und Liz freuen. Die 8. Staffel von The Blacklist wurde bereits bestellt.

