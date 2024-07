The Boys-Star Antony Starr verrät seinen Lieblings-Superheldenfilm – und der stammt von der Konkurrenz

Als Homelander spielt Antony Starr in einer der populärsten Superhelden-Serien unserer Zeit mit. Doch welchen Film des Genres schätzt er am meisten? Als Antwort wählt er ein Marvel-Projekt.

Antony Starr befindet sich auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Seit vier Staffeln sorgt er in The Boys für Schlagzeilen, wenn der von ihm verkörperte Homelander mal wieder etwas Unmögliches angestellt hat. Dennoch signalisierte der Schauspieler kürzlich, dass The Boys für ihn die letzte Superheldenrolle seiner Karriere sein wird.



In der 5. Staffel werden wir ihn definitiv nochmal als Homelander sehen. Ob er danach in weiteren Spin-offs nochmal auftaucht, ist fraglich. Schon jetzt steht aber fest: Antony Starr als Homelander ist eine der prägenden Superhelden-Darbietungen unserer Zeit. Doch welche Superheldenfilme haben den Schauspieler beeindruckt?

Besser als The Boys? Antony Starr ist ein großer Fan vom ersten Avengers-Film aus dem Marvel-Universum

Bei der Fan Expo in Denver, Colorado hat sich der Cast von The Boys bei einem Panel den unterschiedlichsten Fragen gestellt. Dabei wurde Starr nach dem Superheldenfilm gefragt, den er am liebsten hat. Wie sich herausstellt, hat es ihm Marvel's The Avengers von der Konkurrenz aus dem Hause Marvel besonders angetan:

Ich liebe den ersten Avengers-Film. Der war hervorragend. Es gibt so viele große Stars in diesem Franchise, aber ich finde, dass die Art und Weise, wie sie hier über die Geschichte verteilt wurden und wie der Film gedreht und inszeniert wurde, so gut ausbalanciert war. Die Tendenz ist, dass man immer nur Robert Downey Jr. oder Mark Ruffalo zeigt. Aber hier haben sie es einfach sehr gut ausbalanciert, ich fand es ausgezeichnet.

Amazon Antony Starr als Homelander in The Boys

Darüber hinaus verrät Starr, dass er sich von seinem ursprünglichen Lieblingssuperhelden im Lauf der Zeit abgewandt hat.

Ich habe Batman immer gemocht. Aber dann wurde ich älter und dachte: 'Eigentlich ist er nur ein Kerl. Er ist nur ein Typ mit einem Butler und Geld und ein paar Apparaten, aber er ist nicht wirklich, er ist kein Superheld.'

Gleichzeitig betont er, dass er sehr gespannt ist, was James Gunn mit Batman im frisch gegründeten DC Universe anstellt. Mit The Brave and the Bold wurde ein Film über den dunklen Ritter angekündigt, der nichts mit Robert Pattinsons Version zu tun hat.

Und wer weiß, vielleicht werden wir Antony Starr eines Tages doch noch in einem anderen Superhelden-Projekt sehen. Vorerst steht aber die 5. Staffel von The Boys auf dem Plan. Wann das Finale der derben Comicverfilmung bei Amazon Prime Video eintrifft, steht noch nicht fest. Wir gehen frühestens von einem Start im Jahr 2026 aus.