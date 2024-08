The Boys-Star ist sicher, dass ihr Charakter in Staffel 5 stirbt – aber nicht, wie ihr denkt

The Boys Staffel 5 wird im großen Showdown zwischen Homelander und Butcher auch einige Hauptfiguren töten. Valorie Curry ist sich dem Tod ihres Charakters schon sicher.

Amazons Superhelden-Satire The Boys wird mit der kommenden 5. Staffel ihr finales Kapitel aufschlagen. Auch wenn der finale Showdown zwischen Homelander und Billy Butcher nicht ganz so wie in der Comic-Vorlage enden wird, soll Fans ein apokalyptisches Finale erwarten, in dem kein Charakter mehr sicher ist.

Nicht nur The Boys-Fans, sondern auch der Cast der Amazon-Serie spekuliert bereits fleißig, welches Schicksal die Charaktere in der 5. Staffel ereilen könnte. Während Chace Crawford schon seinen Wunschtod für The Deep äußerte, ist sich auch Darstellerin Valorie Curry ziemlich sicher, dass Firecracker nicht überleben wird.

The Boys-Darstellerin Valorie Curry ist sicher, dass Firecracker Staffel 5 nicht überlebt

In der 4. Staffel von The Boys gesellte sich die alt-right Internet-Persönlichkeit Firecracker zur Riege der abscheulichsten Supes aus dem Superhelden-Team der Seven. Um Homelanders (Antony Starr) Aufmerksamkeit und Anerkennung zu bekommen, unternahm sie drastische Schritte. Mithilfe von Medikamenten ließ sie ihren Körper Muttermilch produzieren: Homelanders Lieblingsgetränk. Und das hatte verheerende gesundheitliche Folgen.

Amazon Firecracker geht es nicht so gut

Zum Ende der 4. Staffel hin sind die Nebenwirkungen von Fircrackers Medikamentenmissbrauch dramatisch. Sie hustet ständig, ist extrem geschwächt und bekommt Herzprobleme. Könnte sie daran bald sterben? Wie Darstellerin Valorie Curry im Gespräch mit TVLine verrät, soll das nicht der Grund für ein mögliches Ableben sein:

Ich glaube nicht, dass Firecracker so sterben wird. Ich denke, sie wird sterben, aber nicht so. Ich glaube, das wäre ein bisschen zu einfach.

Wie könnte Firecracker in Staffel 5 sterben? Noch gibt es natürlich keine offizielle Bestätigung, dass die Figur im Finale wirklich stirbt oder gar wie. Ein letzter Kampf gegen ihre erklärte Erzfeindin Starlight (Erin Moriarty) wäre allerdings ein perfekter Anlass für ein möglichst brutales Ende.

Wann kommt The Boys Staffel 5 zu Amazon?

Aktuell schreiben Showrunner Eric Kripke und sein Team fleißig an den Drehbüchern zum Serienfinale. Die Dreharbeiten sollen voraussichtlich noch dieses Jahr beginnen und könnten bis Mitte 2025 andauern. Für den Release bedeutet das: Staffel 5 wird erst 2026 bei Prime Video zu sehen sein.

Ganz so lange müssen Fans aber nicht ohne The Boys-Content auskommen, denn eine 2. Staffel der Spin-off-Serie Gen V soll voraussichtlich im Laufe des nächsten Jahres bei Amazon aufschlagen. Sie wird uns einen ersten Blick auf Homelanders neues Amerika gewähren.