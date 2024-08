The Boys-Star verrät seinen Wunschtod in Staffel 5 – es wäre eine riesige Änderung der Comics

Wer stirbt in der 5. Staffel von The Boys? The Deep-Darsteller Chace Crawford verrät seinen Wunschtod für das Finale der abgedrehten Superhelden-Serie bei Amazon Prime.

Inzwischen ist es offiziell: Trotz anhaltendem Erfolg wird The Boys nach der 5. Staffel bei Amazon Prime enden. Wann diese erscheint, steht noch nicht fest. Dennoch spekulieren jetzt schon einige Fans, was uns im Finale der düsteren Comicverfilmung erwartet. Welche Figuren werden überleben? Und wer wird überleben?

The Boys Staffel 5 bei Amazon Prime: Chace Crawford wünscht sich, dass The Deep ertrinkt

TV Guide hat es sich leicht gemacht und direkt beim Cast der erfolgreichen Superhelden-Serie nachgefragt. Besonders spannend wurde es bei Chace Crawford, der seit der 1. Staffel zum Hauptcast von The Boys gehört. Der von ihm verkörperte The Deep ist ein Mitglied der Seven und hat im Verlauf der Serie einiges erlebt.

Wie sähe Crawfords Wunschtod für die Figur aus? Gegenüber TV Guide verrät der US-amerikanische Schauspieler, dass er The Deep am liebsten ertrinken sehen würde. Die Ironie liegt auf der Hand: Eigentlich ist der Superheld für seine aquatilen Kräfte bekannt. Er verfügt etwa über Wassertelepathie und kann extrem gut schwimmen.

Amazon Chace Crawford als The Deep in The Boys

Dazu kommt eine Mischung aus menschlicher Lunge und Kiemen. Mit anderen Worten: Wenn eine Figur aus The Boys unter Wasser überleben kann, dann The Deep. Sollte die Figur tatsächlich bei einem Tauchgang sterben, würde das trotzdem perfekt zum Tonfall der Serie passen, die vor kaum einer Grenzüberschreitung zurückschreckt.

Achtung, es folgen Comic-Spoiler!

Ausgehend von den Comics müssen wir uns jedoch keine Sorgen um The Deep machen. Tatsächlich ist er zusammen mit Starlight die einzige Figur, die in der Vorlage überlebt. Ob Showrunner Eric Kripke die Geschichte genau so übernimmt, ist jedoch fraglich. Sicherlich wird das The Boys-Finale mit einigen Überraschungen aufwarten.

Zum Weiterlesen: So gnadenlos endet Homelanders Geschichte in The Boys

Wann startet The Boys Staffel 5 bei Amazon Prime?

Die 5. Staffel von The Boys startet erst 2026 bei Amazon Prime. Bereits auf die beiden vorherigen Runden mussten wir jeweils zwei Jahre warten. Bevor The Boys zu Ende geht, erwartet uns 2025 voraussichtlich die 2. Staffel des Spin-offs Gen V. Darüber hinaus ist ein weiteres Spin-off geplant, das den Titel The Boys: Vought Rising trägt und in den 1950er Jahren angesiedelt ist. Der Fokus liegt auf Stormfront und Soldier Boy.