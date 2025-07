The Fantastic Four: First Steps bei Disney+: Der Countdown zum Streaming-Start hat begonnen

Wann kommt The Fantastic Four: First Steps zu Disney+? Diese Frage stellen sich gerade einige Marvel-Fans, die es gar nicht abwarten können, den Superhelden-Kracher im Heimkino zu sehen.

Inzwischen ist es kein Geheimnis mehr: Neue Filme aus dem Marvel Cinematic Universe landen relativ schnell nach ihrem Kinostart auch im Streaming-Angebot von Disney+. Doch wie sieht es bei The Fantastic Four: First Steps aus? Der Action-Blockbuster stellt uns eine völlig neue Generation der titelgebenden Marvel-Familie vor.

Nach Captain America 4: Brave New World und Thunderbolts* ist The Fantastic Four: First Steps der dritte und letzte MCU-Film, der dieses Jahr ins Kino kommt. Auch die Streaming-Premiere dürfen wir sehr wahrscheinlich noch vor Ende des Jahres bezeugen. Wir haben die wichtigsten Infos zur Heimkinoveröffentlichung zusammengefasst.

Im Stream: Wann kommt The Fantastic Four zu Disney+?

Bis dato hat Disney+ kein offizielles Startdatum für The Fantastic Four: First Steps bei Disney+ verkündet. Wenn wir uns die vergangenen MCU-Filme anschauen, lässt sich jedoch eine Tendenz ausmachen, wann der Film bei dem Streamer eintrifft:

The Fantastic Four: First Steps startet voraussichtlich Mitte November bei Disney+.

Damit würde The Fantastic Four: First Steps dem Vorbild von Captain America: Brave New World folgen, der sich 103 Tage zwischen seinem Kinostart am 14. Februar 2025 und dem Streaming-Start bei Disney+ am 28. Mai 2025 Zeit gelassen hat. Auch zum MCU-Überflieger Deadpool & Wolverine würde das passen, der zwischen dem 26. Juli 2024 (Kino) und dem 12. November 2024 (Stream) auf 109 Tag kam.

Bei den vorherigen Marvel-Filmen war die Wartezeit jeweils rund drei Monate lang.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania kam am 17. Februar 2023 in den USA ins Kino und erschien am 17. Mai 2023 bei Disney+. Dazwischen lagen 89 Tage.

Guardians of the Galaxy Vol. 3 kam am 5. Mai 2023 in den USA ins Kino und erschien am 2. August 2023 bei Disney+. Dazwischen lagen 89 Tage.

The Marvels kam am 7. November 2023 in den USA ins Kino und erschien am 7. Februar 2024 bei Disney+. Dazwischen lagen 92 Tage.

Gibt es The Fantastic Four auch bei Netflix, Amazon und Co.?

Seit dem Start von Disney+ passiert es nur noch in Ausnahmefällen, dass Disney-Filme bei einem anderen Streaming-Dienst ins Abo wandern. Wir sollten nicht damit rechnen, dass The Fantastic Four: First Steps in absehbarer Zeit bei Netflix aufschlägt. Dennoch gibt es eine Möglichkeit, den Film ohne ein Abo bei Disney+ zu streamen.

Wie viele anderen Filme erscheint The Fantastic Four: First Steps nicht nur in physischer Form auf 4K, Blu-ray und DVD, sondern auch digital im Heimkino. Das bedeutet, ihr könnt den Marvel-Kracher mit diversen Kauf- und Leihoptionen streamen, etwa bei Amazon Prime Video. Zum Start liegen die Preise meist zwischen 15 und 20 Euro.

Wenn ihr es nicht rechtzeitig ins Kino schafft, die Ankunft der Fantastic Four im MCU lieber von eurer Couch aus verfolgt oder einfach nochmal schauen wollt, wird es in den nächsten Monaten diverse Möglichkeiten geben, um das zu tun.