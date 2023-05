The Flash – Gewinnt Kinotickets für die exklusive Preview in Hamburg oder München

Ihr wollt den DC-Blockbuster The Flash vor allen anderen sehen? Dann macht mit und gewinnt Tickets für die Special Screenings in Hamburg oder München.

Am 15. Juni kommt The Flash in die deutschen Kinos und ihr habt die einmalige Möglichkeit, die heiß ersehnte DC-Comicverfilmung bereits eine Woche vor der Weltpremiere zu sehen.

Gemeinsam mit Filmstarts vergeben wir Tickets für die Special Screenings am 6. Juni in Hamburg und München.

The Flash - Der DC-Blockbuster des Jahres

In The Flash prallen buchstäblich Welten aufeinander: Barry aka The Flash ( Ezra Miller ) setzt seine Superkräfte ein, um in der Zeit zurückzureisen und vergangene Ereignisse zu manipulieren. Doch bei dem Versuch, seine Familie zu retten, verändert er versehentlich die Zukunft – und sieht sich plötzlich in einer Realität gefangen, in der General Zod ( Michael Shannon ) zurückkehrt, mit totaler Vernichtung droht und es keine Superhelden gibt, die zu Hilfe eilen können. Barrys einzige Hoffnung besteht darin, einen völlig anderen Batman aus dem Ruhestand zurückzuholen und einen gefangenen Kryptonier zu befreien – wenn auch nicht den, nach dem er eigentlich sucht.

Barry muss die Welt retten, in der er sich befindet, um in die Zukunft zurückkehren zu können, die er kennt. Um das zu schaffen, bleibt ihm nur eine Möglichkeit: Er muss um sein Leben rennen. Aber wird es ausreichen, das ultimative Opfer zu erbringen, um das Universum neu zu ordnen?

Hier könnt ihr euch den Trailer zu The Flash ansehen:

Und weitere Infos zum Film findet ihr bei WarnerBros.de .

Seid am 6. Juni dabei: Jetzt am Gewinnspiel teilnehmen!

Um euch zwei der limitierten Plätze für das Special Screening des neuen DC-Abenteuers The Flash zu sichern, müsst ihr lediglich dieses Formular ausfüllen. Wir freuen uns auf euch!

Die Gewinner:innen werden von uns in der kommenden Woche benachrichtigt und über die genauen Details der Veranstaltung informiert.