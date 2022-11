The Last of Us: Dann startet die Horror-Serie in Deutschland bei Sky und Wow

Es ist offiziell: Die The Last of Us-Serie startet Anfang 2023 und kommt direkt einen Tag nach US-Ausstrahlung nach Deutschland zu Sky und WOW. Wir haben alle wichtigen Infos zum Start zusammengefasst.

Nachdem das US-Startdatum für die heiß erwartete Videospielverfilmung The Last of Us vor wenigen Tagen durchgesickert ist, gibt es jetzt die offizielle Bestätigung. Die 1. Staffel der düsteren Horrorserie feiert in den USA am 15. Januar 2023 ihre Premiere auf HBO und ist ebenfalls bei dem Streaming-Dienst HBO Max zu sehen.

In Deutschland müssen wir uns nicht sehr viel länger gedulden. Hierzulande findet die Veröffentlichung parallel zur US-Ausstrahlung bei Sky und dem dazugehörigen Streaming-Dienst WOW statt. Konkret bedeutet das, dass die erste Folge von The Last of Us in der Nacht auf den 16. Januar 2023 bei Sky Q und WOW eintrifft.

The Last of Sky bei Sky und WOW: Die Horror-Serie mit Pedro Pascal und Bella Ramsey läuft bis März 2023

Die 1. Staffel umfasst insgesamt neun Episoden. Veröffentlicht werden diese im Wochentakt. Das Staffelfinale erscheint somit am 12. März 2023 in den USA und am 13. März 2023 in Deutschland. Wann und wie es danach mit der Serie weitergeht, ist aktuell unklar. Eine Verlängerung um eine 2. Staffel scheint aber sehr wahrscheinlich.

Die Handlung von The Last of Us ist 20 Jahre nach dem Zusammenbruch der modernen Zivilisation angesiedelt. Ein gefährlicher Pilz hat sich auf der Erde ausgebreitet. Wer mit ihm in Berührung kommt, verwandelt sich in einen modernden, aggressiven Mutanten. Dementsprechend wurden zahlreiche Quarantäne-Zonen errichtet.

Joel (Pedro Pascal) erhält den Auftrag, die 14-Jährige Ellie (Bella Ramsey) aus einer dieser Quarantäne-Zonen zu schmuggeln. Ellie trägt ein Geheimnis mit sich, das für viele Menschen in der post-apokalyptischen Welt von großem Interesse ist. Schon bald werden die beiden von mehr als nur Mutanten durch die Trümmer verfolgt.

