The Last of Us Staffel 2 Folge 3: Die jüngste Serienveränderung bricht allen das Herz

Die 2. Staffel von The Last of Us reißt uns in der 3. Folge von Anfang an das Herz raus – mit einem winzigen Detail, das sehr viel bedeutet.

Manchmal braucht es nicht viel, um Serienfans in tiefe Trauer zu stürzen beziehungsweise sie zu retraumatisieren. Das wissen ganz besonders die Macher von The Last of Us, die nach der schicksalhaften Staffel 2 Folge 2 keine Minute in Folge 3 abwarten, um wie mit einer Fidel mit unseren Emotionen zu spielen.

Dabei wurde nur ein winziges Detail im Opening zur Serie geändert ...

So bricht uns The Last of Us schon mit dem Opening zu Staffel 2 Folge 3 das Herz

Spoiler zur Folge 2x03 von The Last of Us: Letzte Woche musste Endzeit-Daddy Joel (Pedro Pascal) das Zeitliche segnen, als Abby (Kaitlyn Dever) ihn aus Rache für das Firefly-Massaker im 1. Staffelfinale vor den Augen von Ellie (Bella Ramsey) umbrachte. Die 3. Folge verliert diese Woche keinerlei Zeit, uns an diesen schweren Verlust zu erinnern. Bereits im Opening zur Folge ist eine winzige aber bedeutungsschwere Änderung zu erkennen: Während am Ende des Intros sonst zwei kleine Pilze zu sehen waren, die Joel und Ellie repräsentierten, steht der kleinere Ellie-Pilz nun ganz einsam und allein da.

Besonders tragisch wirkt das einsame Ellie-Symbol, wenn wir uns an ihre kleine Ansprache in der 6. Folge der 1. Staffel von The Last of Us zurückerinnern. Als Joel in Jackson im Begriff ist, sie mit seinem Bruder statt ihm weiterzuschicken, sagt sie:

Jeder, der mir wichtig war, ist entweder gestorben oder hat mich verlassen. Jeder – verdammt noch mal – außer dir. Also erzähl mir nicht, dass ich bei jemand anderem sicherer wäre, denn die Wahrheit ist, dass ich nur noch mehr Angst hätte ...

Seitdem hat Ellie viel dazugelernt, ist härter und abgebrühter geworden, und auch die Beziehung zu Joel hatte sich in der Zwischenzeit der letzten fünf Jahre verkompliziert. Nicht zuletzt, weil sie wohl ahnt, dass er sie im Bezug auf die Fireflies belogen hat. Als Ersatzvater hat er ihr aber trotzdem eine Menge bedeutet und wie sehr sie mit seinem Tod hadert, sehen wir im Detail in der 3. Folge (mit dem Originaltitel The Path). Da gibt es dann sogar etwas noch Herzzerreißenderes als einen fehlenden Pilz zu sehen, wenn Ellie ein paar Kaffeebohnen auf Joels Grab legt.

Fans reagierten sofort auf die kleine Änderung im Opening

Der fehlende Pilz-Pedro im Opening fiel den Adleraugen-Fans natürlich sofort auf. So etwa im The Last of Us-Serien-Subreddit , wo es etwa hieß: "Ich musste wirklich schlucken, als ich das gesehen habe, ich hatte Gerüchte gehört, aber es tatsächlich zu sehen, war ein echter Schlag in den Magen." Ein anderer Fan schrieb: "Ich habe die Fassung verloren, als ich das sah. Wie konnten sie uns das antun?"

Andere wiederum zeigten sich begeistert im Angesicht der Detailverliebtheit, die die Serie von Showrunner Craig Mazin immer wieder unter Beweis stellt. So schrieb eine Person sogar: "Als ich dieses Intro in Staffel 1 zum ersten Mal sah, hatte ich gehofft, dass sie das tun würden. Ich war heute SEHR glücklich lol."

Wann und wo geht es weiter mit The Last of Us?

Die 2. Staffel des HBO-Endzeitdramas ist hierzulande bei Sky/WOW zuhause, wo jede Woche eine der sieben neuen Folgen zu sehen ist. Episode 4 kommt am kommenden Montag, den 5. Mai 2025 raus.