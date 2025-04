"So etwas habe ich noch nie erlebt": Pedro Pascal äußert sich zu der (!) Szene in The Last of Us

The Last of Us Staffel 2 ist noch jung, aber hat in Folge 2 einen der wichtigsten Momente der Handlung passiert. Wie die Szene auf Joel-Darsteller Pedro Pascal wirkte, erklärte er in einem Interview.

Achtung, es folgen Spoiler für die 2. Episode der 2. Staffel von The Last of Us.

Wer die Spielevorlage kennt, wartete vermutlich seit drei Jahren auf diesen Moment, die meisten anderen dürften schockiert gewesen sein.

Am Ende der 2. Folge der 2. Staffel von The Last of Us kommt es zur Konfrontation zwischen der jungen Soldatin Abby und TLoU-Hauptfigur Joel, der uns seit der ersten Folge der Serie durch die Pilz-Apokalypse begleitet. Joel stirbt. Doch wie hat Pedro Pascal die Todesszene von Joel erlebt?

Pedro Pascals Auftritt löste auch beim Dreh "Schock und Herzschmerz" aus

Pedro Pascal hat in einem großen Feature von Entertainment Weekly über die Arbeit mit Bella Ramsey (Ellie) und Kaitlyn Dever (Abby) gesprochen. Im Finale der 2. Episode finden sich ihre Figuren in einem Landhaus wieder. Abby will an Joel Rache nehmen, weil dieser ihren Vater, einen unbewaffneten Arzt, bei seinem Kampf gegen die Firefly-Mitglieder im Finale der 1. Staffel ermordet hatte. Sie nimmt ihn gemeinsam mit ihrem Team gefangen und schlägt mit einem Golfschläger auf ihn ein. In diese Situation stolpert Ellie, die zusehen muss, wie Abby dem brutal zugerichteten Joel den Todesstoß versetzt.

Im Interview kam Pedro Pascal auf jenen Drehtag zu sprechen, als er im Make-up des schwer verwundeten Joel am Set erschien:

Ich habe noch nie etwas erlebt wie an dem Tag, als ich geschminkt ans Set kam und dann sofort die Stimmung komplett kippte, sobald mich jemand ansah. Diese Art von Schock und Herzschmerz. [...] Ich konnte wirklich sehen, wie so eine Art Trauer in den Blicken aller aufkam.

Mehr zur 2. Staffel gibt's im spoilerfreien Poscast-Check:

Es wird zwar nicht der letzte Auftritt von Pedro Pascal in der Serie bleiben, aber mit Joels Tod endet auch ein weiteres Kapitel in der Karriere des Schauspielers, der mit Game of Thrones berühmt wurde und nebenbei Baby Yoda in The Mandalorian beschützt. Wie fühlt es sich für einen erfahrenen Schauspieler, eine Serie zu verlassen? Auch darüber gab er Auskunft:

Ich bin aktiv in Verleugnung. Je älter ich werde, desto mehr merke ich das – wie ich immer mehr verdränge, wenn etwas vorbei ist. Ich weiß, dass ich für immer mit so vielen Menschen aus dieser Erfahrung verbunden bin und sie nur unter anderen Umständen wiedersehen werde – aber nie wieder unter den Umständen, in denen ich Joel in The Last of Us gespielt habe. Und nein, ich denke nicht oft darüber nach, weil es mich traurig macht.

Was macht Pedro Pascal nach The Last of Us?

Pedro Pascal ist einer der am besten beschäftigten Schauspieler in Hollywood, zumindest wenn wir von seiner Filmografie ausgehen. Allein letztes Jahr hatte er (und das ist eine Auswahl) Auftritte in Gladiator II, The Uninvited und Freaky Tales.

Das sind die kommenden Filme mit Pedro Pascal:

Während Ellies Geschichte in The Last of Us ohne Joel weiter erzählt wird, steigt Pedro Pascal also ins Marvel Cinematic Universe ein und setzt wieder seinen Mandalorian-Helm auf.

Wie es mit Ellie in der Handlung weitergeht, erfährt das deutsche Publikum am 28. April, wenn die 3. Folge von Staffel 2 veröffentlicht wird.