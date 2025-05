The Last of Us Staffel 2 richtet erneut emotionalen Schaden an: "So sehr habe ich seit Bill und Frank nicht geweint"

Die The Last of Us-Serienadaption präsentierte sich diese Woche wieder besonders aufreibend und emotional. Das Vorziehen einer wichtigen Szene spaltete die Fans, sorgte aber auch für jede Menge Tränen.

Taschentücher sind diese Woche wieder wichtiger als Chips, wenn es um das Ansehen der neusten Folge von The Last of Us geht. Die trägt den Titel Der Preis, ging nicht ganz ohne Kontroverse über die Bühne und verwandelte einen Großteil der Fans erneut in emotionale, aus den Augenhöhlen triefende Wracks.

Tieftraurige Flashbacks und das Bombenschauspiel von Pedro Pascal und Bella Ramsey als Joel und Ellie könnten damit zu tun haben ...

The Last of Us-Schlüsselszene kam in Staffel 2 viel früher als gedacht

Spoiler zu The Last of Us Staffel 2 Episode 6 und The Last of Us Part II: Die von Game-Autor Neil Druckmann inszenierte Folge besteht aus Rückblenden in verschiedene Vergangenheiten. Wir fangen an mit einem sehr weitreichenden Flashback, in dem wir einen jungen Teenager-Joel zu Gesicht bekommen, der sich gegen seinen handgreiflichen Vater behauptet. Danach werden wir Zeug:innen, wie sich die Beziehung zwischen Ellie und Joel in Jackson Jahr für Jahr verschlechtert – und dann wird uns eine Szene aufgetischt, die eigentlich erst ganz am Ende der Videospielvorlage vorkommt.

Eine solche Änderung lässt Videospiel-Purist:innen natürlich vorhersehbar austicken, weshalb die Highlight-Episode nicht bei allen gut ankam. Bei besagtem Game-Moment handelt es sich um die berüchtigte Veranda-Szene, in der herauskommt, dass Joel und Ellie sich doch zu einem Zeitpunkt vor seinem Tod ausgesprochen haben – so weit es eben ging. Ein ungeheuer aufgeladener Dialog, mit dem man aus der gesamten Endzeitwelt der Videovorlage geworfen wird.

Viele hatten frühestens im zweiten Staffelfinale von The Last of Us mit der Szene gerechnet, andere dachten, sie kommt wie im Spiel erst am Ende von Season 3 oder 4. Dass Showrunner Craig Mazin diesen Schlüsselmoment aber nicht mehrere Jahre auf die lange Bank schieben wollte, ist vielleicht verständlich. Und für jene ohne Videospielvorwissen scheint die Szene auch so wunderbar funktioniert zu haben.

Veranda-Szene aus The Last of Us Staffel 2 zerfetzt vorhersehbar die Herzen der Fans

Schaut man sich in den sozialen Medien um, scheinen selbst jene, die lieber auf die Veranda-Szene gewartet hätten, zuzugeben, dass Pedro Pascal und Bella Ramsey schauspielerisch eine Award-würdige Leistung abgeliefert haben. Im Subreddit zur Serie schreibt etwa jemand: "Ehrlich gesagt sollten beide diese Folge einfach für die Emmys einreichen. Ich denke tatsächlich, dass sie trotz der ganzen Konkurrenz eine Chance haben."

Damit könnte das Endzeitduo in die Fußstapfen von Nick Offerman treten, der nach Staffel 1 den TV-Oscar für seine Performance in der Folge Liebe mich, wie ich es will erhalten hatte. Passenderweise kommentierte jemand auf Reddit zur jüngsten Folge: "So sehr habe ich seit Bill und Frank nicht geweint." Ein Statement, das man nach dem Gefühlshammer aus Staffel 2 Folge 6 öfters hören und lesen kann.

Ob das zweite The Last of Us-Staffelfinale erneut die Gamer-Gemüter erhitzt und/oder für emotionale Momente sorgt, erfahren wir kommenden Montag, wenn Season 2 Episode 7 bei Sky und WOW an den Start geht.