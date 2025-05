Der junge Joel-Darsteller aus The Last of Us stand schon mit Pedro Pascal vor der Kamera – in einem Netflix-Film von absolutem Kultregisseur

Die vorletzte The Last of Us-Folge aus der 2. Staffel zeigt uns einen jungen Joel Miller. Gespielt wird dieser von Nachwuchsstar Andrew Diaz, den Pedro Pascal schon von früher kennt.

Die The Last of Us-Serienadaption überraschte Fans diese Woche in Staffel 2 Folge 6 mit jeder Menge Flashbacks. Angefangen mit einer Rückblende in die Kindheit von Joel (Pedro Pascal). Als junger Teenager verteidigt er seinen kleinen Bruder Tommy (David Miranda) darin gegen seinen brutalen Polizistenvater Javier Miller (Tony Dalton), der drauf und dran ist, ihn erneut zu schlagen. Eine angespannte Szene, die komplett neu für die Serienadaption des beliebten Videospiels erfunden wurde.

Gespielt wird der junge Joel vom 18-jährigen Nachwuchsdarsteller Andrew Diaz, der erst drei Einträge in seiner Filmographie hat, aber schon für einen Netflix-Film von Kultregisseur Robert Rodriguez mit Pascal vor der Kamera stand.

Die beiden Joel-Darsteller aus The Last of Us kennen sich aus Netflix-Superheldenfilm von Robert Rodriguez

Robert Rodriguez ist nicht nur für harte Kost wie El Mariachi oder From Dusk Till Dawn bekannt. Längst hat der US-Filmemacher sich auch einen Namen als Kinderfilmregisseur gemacht, unter anderem mit der Spy Kids-Reihe. Pedro Pascal und Teen-Joel-Darsteller Andrew Diaz standen gemeinsam in seinem Netflix-Superheldenfilm We Can Be Heroes von 2020 vor der Kamera. Pascal spielt darin den Superheldenanführer Marcus Moreno von der Avengers-artigen Gruppe namens The Heroics, während Diaz als Nachwuchsheld namens FaceMaker mitmischt, der sein Aussehen verändern kann.

Darüber hinaus inszenierte Rodriguez auch die The Mandalorian-Folge Kapitel 14: Die Tragödie. In der Sci-Fi-Serie gibt Pascal unter jeder Menge Rüstung den Star Wars-Antihelden und Kopfgeldjäger zum Besten.

Wie viel ist noch von The Last of Us Staffel 2 übrig?

Auf die Flashback-lastige Episode 6 von The Last of Us Season 2 folgt nur noch das Staffelfinale, das am kommenden Montag, den 26. Mai bei Sky und WOW an den Start geht. Kommt es darin zum erbitterten Showdown zwischen Ellie (Bella Ramsey) und Abby (Kaitlyn Dever)?

Leute, die das Videospiel The Last of Us Part II kennen, wissen natürlich, dass danach noch eine ganze Menge Game übrig ist, das es zu nachzuerzählen gibt. Und zum Glück ist der HBO-Produktion auch längst eine 3. Staffel sicher.