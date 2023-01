The Last of Us-Star hat 10 Jahre darauf gewartet, die schockierendste Szene in Folge 1 zu drehen: "Ich hatte Angst"

Die Serienadaption der gefeierten Videospielreihe The Last of Us konzentriert sich mehr auf menschliches Drama als auf Zombies. Und löst damit nicht nur beim Publikum emotionale Zusammenbrüche aus.

Vordergründig mag The Last of Us eine weitere Show sein, die in der Zombie-Apokalypse spielt – nur eben ein bisschen anders, als man das aus The Walking Dead und Co. kennt. In Wahrheit ist die HBO-Serie aber eine Art TV-Experiment: Wie viel Flüssigkeit kann man durch Weinen verlieren, bevor man ohnmächtig auf der Couch zusammenbricht?

Schon die gefeierte Spielvorlage zur Serie wusste, wie man Fans nicht nur jede Menge Angst einjagt, sondern sie auch emotional kaputt macht. Und keine Szene zeigt das besser als der schockierendste Moment der ersten Folge von The Last of Us, die seit dem 16. Januar bei Sky bzw. WOW verfügbar ist. Das Gute ist: Wir als Zuschauende sind in unserem Schmerz nicht allein. Auch einer der Schauspieler hatte mit dem Moment hart zu kämpfen, wie er Moviepilot im Interview verriet.

Es folgen Spoiler für The Last of Us Staffel 1 Episode 1.

Vom Spiel zur HBO-Serie: Das macht die Szene aus The Last of Us so schockierend

HBO Entertainment Sarah und Joel in The Last of Us

Gabriel Luna spielt im dystopischen Horror-Drama Tommy, den Bruder von Protagonist Joel (der wiederum von Pedro Pascal verkörpert wird). Eine Rolle, die ihm nicht nur sehr am Herzen liegt, sondern auf die er auch bestens vorbereitet war, denn: "Ich habe [2013], als das Spiel rauskam, die ersten 30 Minuten gespielt." Später holte der Schauspieler dann noch das komplette Spiel nach. Doch in genau dieser ersten halben Stunde des Spiels passiert das, was nun auch Nicht-Gamer vor den Fernsehern zum Schluchzen bringt.

Nach dem Ausbruch der fatalen (Zombie-)Pilzinfektion, versuchen Joel und Tommy mit Joels Tochter Sarah (Nico Parker) aus der Stadt zu fliehen. Die Brüder werden getrennt und Joel, der seine Tochter auf dem Arm trägt, von einem bewaffneten Soldaten aufgehalten. Der hält die verletzte Sarah für infiziert und schießt auf Vater und Tochter. Tommy stößt hinzu und schaltet den Soldaten aus, doch Sarah ist getroffen. Sie stirbt in den Armen des weinenden Joel.

Eine schockierende, hochemotionale Szene für alle Beteiligten – und das Publikum. Im Videospiel spielen Gamer:innen nämlich zuerst Sarah. In der Serie ist das Mädchen ebenfalls die erste Figur, durch die wir die Welt von The Last of Us sehen. Ihr Tod kommt dadurch umso überraschender und trifft mitten ins Herz.

The Last of Us-Star Gabriel Luna wurde beim emotionalen Dreh in seinen "Überlebensmodus" gezwungen

The Last of Us: 5 Spiel-Momente, die in die Serie müssen

Im ersten The Last of Us-Spiel beendet die Szene den Prolog. Der Bildschirm wird schwarz, es folgt der Vorspann. Erst dann geht es richtig mit dem Game los, doch der Schock über den emotional zerstörerischen Einstieg bleibt. Kein Wunder, dass Gabriel Luna auf die Frage, vor welcher Spielszene er beim Seriendreh am meisten Angst hatte, nur eine Antwort hat:

Die Szene, in der wir [Sarah] verlieren. In der unsere Familie, unsere sehr eng miteinander verknüpfte Familie in nur einem Augenblick tragischerweise noch kleiner wird. Wenn ich nur einen Sekundenbruchteil früher da gewesen wäre, wäre es vielleicht nicht passiert. Oder?

Ich habe mich wirklich auf die Szene gefreut, ich habe sie in meinem Kalender angestrichen. Ich hatte aber auch Angst davor. Ich funktioniere am besten, wenn ich in einem Überlebensmodus bin, in dem ich ein gewisses Maß an Angst empfinde. [...] Ich glaube, deswegen habe ich auch auf diese Szene hingefiebert, sowohl in Erwartung dessen, was ich dazu beitragen kann, als auch wegen der emotionalen Tiefe, die die Szene braucht. Und natürlich, weil ich ein Fan des Spiels bin und weiß, wie sehr einen das trifft.

Der Schauspieler war zuvor unter anderem in Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. und Terminator: Dark Fate zu sehen. In dieser einen Szene aus The Last of Us steckt für Gabriel Luna allerdings eine: 10 Jahre zwischen dem Moment, in dem er zum ersten Mal das Action-Adventure gespielt hat, und der Veröffentlichung der Serie.

Sarahs Todesszene nahm übrigens nicht nur den Serien-Cast mit. Auch für die Schauspieler:innen der Videospielvorlage war der Dreh heftig.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Troy Baker, der in den Spielen Joel spielt, sagte in der YouTube-Doku zur Entstehung des ersten Spiels: "Ich habe Neil [Druckmann, Schöpfer des Spiels und auch beteiligt an der Serienadaption] gesagt: Wenn der Tag kommt, an dem wir das drehen, musst du mir vorher Bescheid sagen. [...] Weil ich wusste, dass ich dafür an einen Ort gehen muss, an den ich als Schauspieler eigentlich nicht gehen will."



Mehr im Podcast: Wie gut ist die erste Staffel von The Last of Us?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mit The Last of Us ist die langerwartete Serienadaption der gleichnamigen Videospielreihe von Naughty Dog endlich bei Sky und WOW gestartet. Max Wieseler und Lisa Ludwig konnten die insgesamt 9 Episoden der ersten Staffel bereits vorab sichten und verraten im Podcast (spoilerfrei), ob und für wen sich das Horror-Drama mit Bella Ramsey und Pedro Pascal lohnt.

Welche Szene fandet ihr in der ersten Folge von The Last of Us am stärksten?